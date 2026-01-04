Turistas denuncian presunta estafa y falta de seguridad en alquiler de bote privado en Cartagena

Una familia de turistas vivió una verdadera pesadilla este fin de semana en lo que debía ser un día de descanso en las Islas del Rosario y Barú. A través de una denuncia pública, los afectados relataron cómo una agencia con punto físico en la ciudad les incumplió el servicio, poniendo en riesgo la seguridad de adultos mayores y niños tras quedar a la deriva en altamar.

Según el relato de los afectados, tras contratar un bote privado y cancelar un abono de un millón de pesos, la embarcación presentó fallas mecánicas apenas cinco minutos después de zarpar. El motor se apagó en medio del mar, dejando a la familia —entre ellos una señora mayor y dos menores— bajo el sol durante más de media hora a la espera de un trasbordo que nunca llegó.

La denuncia señala que el bote no contaba con protocolos de seguridad ni las condiciones técnicas necesarias para navegar. “Nos llevaron por la zona de carga hacia un supuesto taller de botes y pretendían que esperáramos allí mientras arreglaban, sin darnos ninguna solución real”, explicaron los denunciantes.

Ante la negativa de los turistas de continuar en una nave averiada, el capitán finalmente los regresó al muelle, pero el problema continuó al momento de exigir el reembolso.

La agencia, cuya encargada desapareció durante el momento crítico del incidente, inicialmente solo pretendía devolver 600 mil pesos del abono inicial, quedándose con 400 mil por un “paseo” de pocos minutos que terminó en varada.

Fue necesaria la presencia de la Policía Nacional en la oficina física de la agencia para que los responsables accedieran a devolver la totalidad del dinero. Según los afectados, la devolución se realizó mediante transferencias pequeñas y espaciadas, lo que sugiere que el dinero ya habría sido utilizado.

“Nos vamos con la tristeza de no cumplirle a los niños el sueño de ver el acuario”, lamentó la familia, quien además advirtió que, mientras intentaban solucionar su problema, notaron que los mismos encargados del bote averiado ya estaban ofreciendo el servicio a otro grupo de turistas, ignorando la falla mecánica persistente.

Los afectados hicieron un llamado para que se intensifiquen los controles sobre estas agencias, incluso las que tienen puntos físicos, para evitar que más visitantes pasen por situaciones que empañan la imagen de Cartagena como destino seguro.

Por su parte, las autoridades como la Dimar, la policía y la Secretaria de Turismo, así como la Secretaría del Interior aseguran que investigan lo sucedido para tomar las acciones pertinentes y evitar que estos casos continúen ocurriendo.