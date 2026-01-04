Tres heridos tras violento choque de camión contra un árbol en Bolívar

Un aparatoso accidente de tránsito estremeció la Troncal de Occidente en la tarde de este sábado. El siniestro, ocurrido en la vía que comunica al municipio de El Guamo con Carreto, cerca de San Juan Nepomuceno, dejó como saldo tres personas gravemente heridas y escenas de angustia entre los viajeros que se movilizaban por este importante corredor vial.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según el relato de testigos, la emergencia se desencadenó cuando a una tractomula de color azul, que transitaba por el sector, se le desprendió repentinamente una de sus llantas delanteras. La falla mecánica provocó que el conductor del pesado vehículo perdiera el control de manera inmediata.

En sentido contrario circulaba un camión tipo estaca, procedente de El Carmen de Bolívar, el cual transportaba un cargamento de yuca. Al intentar esquivar tanto a la ‘mula’ como al neumático que rodaba por la carretera, el conductor del camión perdió el rumbo y terminó saliéndose de la vía violentamente, impactando de frente contra un árbol.

“El choque fue muy fuerte; quedaron aprisionados en la cabina. Una mujer que iba en la parte delantera resultó con heridas de consideración, al parecer con fracturas en sus piernas”, narró uno de los conductores que se detuvo a auxiliar a las víctimas.

Gracias a la rápida reacción de la comunidad y de otros transportadores, los tres ocupantes del camión pudieron ser rescatados de los hierros retorcidos. Los heridos fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales cercanos, donde permanecen bajo pronóstico reservado y atención médica constante.

El accidente generó un monumental trancón en este tramo de la Troncal durante varios minutos, mientras las autoridades de tránsito realizaban el croquis del siniestro y se retiraban los vehículos involucrados. Se hace un llamado a los conductores a revisar sus vehículos antes de salir a carretera en este puente festivo para evitar fallas mecánicas que terminen en tragedia.