Procuraduría investiga a concejal por violencia de género contra la gobernadora del Tolima

Tolima

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el presidente del Concejo Municipal de Ortega, Luis Eduardo Suárez, por presuntas ofensas dirigidas a la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, ocurridas durante una sesión de la corporación.

El episodio ocurrió en noviembre de 2025, cuando el concejal, en plena sesión, esgrimió un gesto de pistola para referirse a la gobernadora Matiz y lanzó frases como: “¿Qué podemos esperar de una vaca que no puede parir? ¿Nos toca inyectarla o qué?”.

Esto generó polémica en el Tolima y llevó a la actuación disciplinaria abierta por la Procuraduría casi dos meses después.

“Los hechos se presentaron durante un debate por el mal estado de un puente en el municipio, donde Suárez utilizó expresiones consideradas ofensivas en contra de la mandataria territorial y realizó un gesto con la mano interpretado como una ‘pistola’, conducta que puede considerarse constitutiva de violencia política basada en género”, informó el Ministerio Público.

La investigación fue iniciada por la Procuraduría Provincial de Chaparral (Tolima), según indicó la entidad en las últimas horas.

Además del proceso disciplinario, el concejal Luis Eduardo Suárez también afronta un fallo de primera instancia por pérdida de investidura, emitido en diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Tolima.