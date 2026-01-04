Avianca reanuda vuelos al Caribe tras levantamiento de restricciones aéreas

Luego de la sofisticada operación “Martillo de medianoche” por medio de la cuál Estados Unidos irrumpió en territorio Venezolano para capturar a Nicolás Maduro por narcotráfico y terrorismo, las restricciones sobre el espacio aéreo del Caribe expiraron a las 12:00 a. m. de este 04 de enero, permitiendo la reanudación de los vuelos comerciales en la región.

UPDATE: The original restrictions around the Caribbean airspace are expiring at 12:00am ET and flights can resume.



Airlines are informed, and will update their schedules quickly. Please continue to work with your airline if your flight was affected by the restrictions. https://t.co/5Cv46Xnjy4 — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) January 4, 2026

El levantamiento de las restricciones lo confirmó el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, quien informó que las aerolíneas ya fueron notificadas y actualizarán sus itinerarios de manera progresiva.

En este contexto, la aerolínea colombiana Avianca anunció la reactivación de su operación desde y hacia Aruba, Curazao y San Juan, a partir de este 4 de enero de 2026, luego de que las autoridades estadounidenses actualizaran las instrucciones de seguridad que habilitan nuevamente estos espacios aéreos.

La compañía señaló que su prioridad es retomar las operaciones y avanzar en la reacomodación de los pasajeros afectados, tanto en vuelos ya programados como en operaciones adicionales.

Cabe resaltar que la reanudación de estas operaciones por parte de Avianza es solo para islas del caribe y no para Caracas, Venezuela.

Tenga en cuenta que los clientes con reservas activas serán contactados por el equipo de servicio al cliente con la información de sus nuevos itinerarios.

Avianca también informó que los pasajeros que deseen reprogramar sus vuelos podrán hacerlo sin costo, en la misma ruta y sujeto a disponibilidad, para viajar hasta 14 días después de la nueva fecha asignada. Quienes hayan solicitado el reembolso de los trayectos no utilizados podrán continuar con el proceso.

La aerolínea recomendó a los viajeros revisar el estado de sus vuelos y mantenerse atentos a los canales oficiales, al tiempo que reiteró que seguirá monitoreando la situación para garantizar la seguridad de pasajeros y tripulaciones.

Entre tanto, Copa Airlines y LATAM mantienen suspendidas sus operaciones hacia estos destinos, mientras que Wingo ha continuado operando con normalidad.