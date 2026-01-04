Luto en Santa Rosa del Sur: investigan muerte de estudiante de 15 años en una piscina

La comunidad de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar, se encuentra conmocionada tras el trágico fallecimiento de Michel Dayana Botero Vargas, una adolescente de 15 años que perdió la vida en la mañana de este sábado mientras departía con amigos en un establecimiento recreativo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La joven, quien cursaba bachillerato en la Institución Educativa San Francisco, había llegado al estadero para celebrar el inicio del 2026, sin imaginar que la jornada terminaría en tragedia.

Según los relatos de testigos, la emergencia ocurrió de manera repentina cuando Michel Dayana se encontraba en la piscina. Al notar que la menor estaba inconsciente en el agua, sus acompañantes y personas presentes en el lugar le brindaron los primeros auxilios de forma inmediata y la trasladaron de urgencia al Hospital Manuel Elkin Patarroyo. Sin embargo, al ingresar al centro asistencial, el personal médico confirmó que la joven ya no presentaba signos vitales.

Aunque inicialmente las versiones de los presentes apuntaron a un ahogamiento por inmersión, el caso ha generado dudas debido a los antecedentes de salud de la menor. Familiares de la adolescente indicaron que ella padecía de ataques de epilepsia, lo que ha llevado a las autoridades a no descartar que una crisis repentina pudiera haber originado el suceso mientras se encontraba en el agua.

Por ahora, el cuerpo de Michel Dayana permanece a la espera de los exámenes forenses y criminalísticos de rigor, los cuales serán determinantes para esclarecer si se trató de una muerte accidental por inmersión o si un episodio clínico previo desencadenó el fatal desenlace. En el municipio, docentes y compañeros de clase han expresado su profundo dolor por la partida de una joven recordada por su alegría y compromiso escolar.