Caída de Maduro podría reconfigurar el tablero en Medio Oriente y fortalece a Israel frente a Irán

Tras la captura de Nicolás Maduro, se han evidenciado distintas reacciones y posibles escenarios políticos sobre el futuro de Venezuela. Sin embargo, el impacto del hecho va más allá de la región. Para Israel, la caída del mandatario venezolano supone un golpe estratégico a Irán principal enemigo de Israel.

Según expertos, la caída de Maduro deja a Teherán sin el respaldo de uno de sus aliados más importantes fuera de Medio Oriente, lo que impacta directamente en el equilibrio regional, en un momento en que el régimen iraní enfrenta una fuerte presión interna por protestas contra los ayatolás.

“Es una pérdida estratégica muy dura para Irán y una victoria para Israel en dos principales aspectos. El primero, al eliminar la presencia iraní en Venezuela, y el segundo, es que intentará recuperar las relaciones diplomáticas”, explicó Danny Citrinowicz, investigador del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel.

Presión interna sobre Irán

La ofensiva estadounidense contra Venezuela coincide con un momento de alta tensión interna en Irán, donde se registran protestas prolongadas contra el régimen de los ayatolás, las más intensas desde 2022.

De acuerdo con la ONG opositora Hrana, unas 60 ciudades de 25 provincias iraníes han sido escenario de manifestaciones desde el domingo pasado, con un saldo de al menos 16 muertos y 582 detenidos.

En este contexto, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con intervenir en Irán si continúan las represiones contra los manifestantes, advertencia que se produjo tras una reunión con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en la que aseguró su respaldo a un nuevo ataque israelí contra el programa de misiles iraní.

Mensajes directos a Jameneí

La captura de Maduro también ha sido interpretada en Israel como una advertencia directa al líder supremo iraní, Ali Jameneí.

“La captura de Nicolás Maduro no es solo una buena noticia para el pueblo que reside en Caracas, sino también un golpe mortal al eje del mal global y un mensaje claro a Jamení”, declaró el ministro israelí de la Diáspora, Amichai Chikli.

En la misma línea, el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, afirmó que Jameneí debe tomar nota de lo ocurrido en Venezuela.

Netanyahu y el frente interno

El debilitamiento de Irán y de Hizbulá también fortalece la posición interna de Netanyahu, quien busca recuperar respaldo político en medio de su juicio por corrupción y del desgaste generado por la ofensiva en Gaza.

“Mientras se hable de un posible nuevo ataque contra Irán, es bueno para Netanyahu. Además, es un tema en el que hay unanimidad dentro de la sociedad de Israel”, concluyó Citrinowicz.

