Volodímir Zelenski reacciona a la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos: ¿Qué dijo?

El presidente Volodímir Zelenski, en Kiev, el 22 de diciembre de 2025. FOTO: Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto vía Getty Images / NurPhoto

Tras la detención de Nicolas Maduro y el ataque militar de Estados Unidos en Venezuela el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dejó un mensaje en clave para el gobierno estadounidense.

Esta declaración se da en Kiev, tras una reunión con asesores de seguridad nacional de una coalición de países aliados de Ucrania, en la que participaron representantes de España, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, también delegados de la OTAN y la Comisión Europea.

Al ser consultado por la prensa sobre los acontecimientos registrados en Caracas, el presidente Volodímir Zelenski dijo: “Si se puede tratar a los dictadores de esa manera, entonces Estados Unidos sabe qué hacer a continuación”.

Aunque no aludió directamente a ningún mandatario, sus palabras fueron interpretadas como un mensaje implícito dirigido a otros regímenes autoritarios, particularmente al del presidente ruso Vladímir Putin, en el marco de la guerra en Ucrania.

¿Qué otras declaraciones han hecho autoridades ucranianas sobre este tema?

Entre las reacciones de este país, el ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, aseguró en su cuenta de X que Venezuela podría tener “una oportunidad de libertad”.

“El pueblo de Venezuela debe tener la oportunidad de una vida normal, con seguridad, prosperidad y dignidad humana. Vamos a seguir apoyando su derecho a esa normalidad, respeto y libertad”, afirmó.