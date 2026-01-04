Cayeron dos con armas de fuego en El Pozón y Olaya Herrera: uno de ellos es un adolescente

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron capturar y aprehender a dos sujetos, quienes tenían en su poder dos armas de fuego ilegales tipo revólver.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El primer operativo fue desarrollado en el sector Central del barrio El Pozón, donde fue capturado un sujeto de 35 años, quien tenía en su poder un arma de fuego tipo revólver, con seis cartuchos para el mismo sin percutir y sin ninguna clase de documentación que acreditara su legalidad.

De igual forma, en actividades de registro y control, en el sector la Arrocera, del barrio Olaya Herrera, fue sorprendido un adolescente de 17 años, quien tenía escondida en la pretina del pantalón un arma de fuego ilegal tipo revólver calibre 38 largo.

Estas armas de fuego serán objeto de cotejo balístico, ya que se presume, habrían sido utilizadas en viarios hechos de afectación a la seguridad ciudadana.

Los elementos incautados, el capturado y el aprehendido, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso la invitación es a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el coronel Carlos Julio Esteban Blanco, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.