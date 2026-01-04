Cartagena inicia el 2026 con potencia: grandes eventos ratifican su liderazgo turístico en Colombia

Cartagena de Indias reafirma su posición como el destino turístico líder de Colombia al iniciar el año con una agenda cultural de talla mundial. Durante los primeros días de enero, la ciudad, acoge desde ya, tres eventos de gran nivel que dinamizarán el turismo: marino costero y el cultural.

Esta oferta multisegmento no solo atrae a visitantes nacionales e internacionales, sino que activa toda la cadena de valor turística de la ciudad. Según Asotelca, la ocupación hotelera está en un 78%.

Una agenda de alto impacto para el inicio de año

La presidente ejecutiva de Corpoturismo, Liliana Rodríguez Hurtado, destacó la importancia de este arranque de año para la competitividad del destino:

“El 2026 inicia con una fuerte agenda de actividades turísticas que son vitales para nuestra ciudad. Estos eventos dinamizan la economía y fortalecen la imagen de Cartagena ante el mundo. Además, son motor para generar empleo y crecimiento de las metas del sector. Al diversificar nuestra oferta con música, artesanías, cultura y experiencias náuticas, logramos que los beneficios del turismo permeen en distintos sectores, desde la hotelería de lujo hasta los prestadores de servicios locales”.

Los tres protagonistas al inicio de enero

La agenda de ciudad arranca con tres encuentros:l

1. Festival Buena Vida Beach (2 al 4 de enero – Playas de Punta Canoa):

Consolidado como un referente del turismo marino costero y de entretenimiento, este festival se realiza en las playas del corregimiento de Punta Canoa para ofrecer una experiencia de música electrónica y estilo de vida caribeño. Se espera un impulso en la demanda de transporte, alojamiento y servicios gastronómicos, fortaleciendo el perfil de Cartagena como epicentro de grandes festivales de playa.

2. Feria FAREX (3 al 12 de enero – Centro de Convenciones):

En el segmento de turismo cultural, la Feria de Artesanías de Exportación (FAREX) abrió sus puertas para poner en valor el patrimonio y la creatividad de Colombia. Este espacio permite a cientos de artesanos comercializar sus productos ante un público internacional. La feria no solo resalta la identidad cultural, sino que genera ventas directas y promueve el talento local hacia mercados extranjeros.

3. Cartagena Festival de Música (4 al 12 de enero):

Este año es histórico, pues el festival celebra su vigésima versión. Reconocido mundialmente, este evento del segmento cultural convierte al Centro Histórico en un escenario de música clásica de excelencia. La llegada de músicos de élite, prensa internacional y turistas de alto poder adquisitivo garantiza una alta ocupación hotelera y un consumo significativo en restaurantes y comercios de lujo, elevando el posicionamiento de la ciudad.

Lo que viene: un enero sin pausa

Corpoturismo confirma que la dinámica no se detendrá en la primera semana. Hacia finales de enero, la ciudad se prepara para recibir:

* Fiestas de la Virgen de la Candelaria y Festival del Frito Cartagenero: Iniciando con la novena el 24 de enero, estas celebraciones fortalecen el turismo religioso y gastronómico popular, atrayendo a miles de peregrinos al Convento de Santa Cruz de La Popa y promoviendo la cocina tradicional.

* Hay Festival (24 de enero al 1 de febrero): El encuentro de escritores y pensadores más importante del continente, que reunirá a literatos nacionales e internacionales.

Impacto en el ecosistema turístico

La realización de estos encuentros estratégicos genera beneficios transversales para Cartagena:

* Moviliza un mayor flujo de turistas y familias, extendiendo la temporada alta.

* Fortalece la cadena de suministros y la red de atención al visitante.

* Impulsa la economía formal e informal, desde grandes operadores hasta vendedores locales.

* Consolida una agenda permanente que desestacionaliza la demanda turística.

Cartagena de Indias está lista para recibir a Colombia y al mundo en este 2026.