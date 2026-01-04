Cartagena dio inicio al Festival Internacional de Música en la celebración de sus 20 años

Después de su fundación, en 1963, la Orquesta de Cámara Franz Liszt se ha presentado en algunos de los principales escenarios de la élite internacional de la música clásica, como el Carnegie Hall de Nueva York, el Suntory Hall de Tokio, la Ópera de Sídney, el Théâtre de la Ville de París y el Musikverein de Viena, entre otros.

Este domingo 4 de enero, a las 7 p. m., la agrupación, dirigida desde 2020 por el violonchelista István Várdai, subirá por primera vez al escenario del Teatro Adolfo Mejía para el concierto inaugural del XX Cartagena Festival de Música.

La programación del encuentro musical, como es su tradición, tendrá como columna vertebral los conciertos en formato sinfónico que se realizarán en el Adolfo Mejía y que tendrán como protagonista a la Franz Liszt, orquesta residente de esta edición.

En el primer concierto, la agrupación húngara compartirá escenario con el joven violinista alemán Simon Zhu, que en octubre de 2023 obtuvo el Primer Premio en el prestigioso Concurso Internacional de Violín ‘Premio Paganini’ en Génova (Italia).

La edición con la que el Cartagena Festival de Música celebra sus 20 años tendrá como temática central El alma y el cuerpo. Universalismo musical y las escuelas populares. Bajo esta mirada, el Festival explorará dos corrientes de pensamiento musical: una universalista, simbolizada en el Alma, y otra, nacionalista, que tiene como metáfora el Cuerpo.

El concierto inaugural, como también es tradición del evento, será una especie de abrebocas de los repertorios que se podrán disfrutar durante los nueve días de una programación, que cronológicamente empezará en el siglo XVIII, con el barroco, y llegará hasta este siglo XXI con propuestas contemporáneas de destacados artistas.

El concierto inaugural llevará a escena el cuerpo, con la fuerza explosiva de los lenguajes nacionales, y el alma, con la dimensión universal de la música canónica. La primera estará representada en la Romanza para orquesta de cuerdas, op. 267, del noruego Johan Svendsen, que será la primera pieza que se escuchará en este Cartagena Festival de Música, y la Elegía para orquesta de cuerdas, de Tchaikovsky.

El cuerpo se traducirá en la Sinfonía en sol menor n.° 40 de Mozart y en el Concierto no. 1 de Niccolò Paganini. Para esta última pieza, a la Orquesta de Cámara Franz Liszt y al director István Várdai se unirá Simon Zhu.

Ese concierto para violín y orquesta fue justamente una de las piezas que el violinista alemán interpretó en 2023 en la final del concurso dedicado al célebre compositor italiano, conocido como el ‘Violinista del diablo’.

Con este repertorio iniciará una serie de 27 conciertos, que tendrán como protagonistas a destacadas figuras como el violinista ruso Maxim Vengerov, al arpista francés Xavier de Maistre, la soprano italiana Mariam Battistelli, el dúo de piano e ingeniería electrónica Grandbrothers, la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá, el Giovanni Parra Quinteto, el Bogotá Piano Trío, el violonchelista bogotano Santiago Cañón Valencia y el quinteto del célebre clarinetista y saxofonista cubano Paquito D’Rivera, entre otros.