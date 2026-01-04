Buscan a ‘Chabela’, joven desaparecido en El Carmen de Bolívar desde Año Nuevo

Lo que comenzó como la celebración del inicio de año se ha transformado en una pesadilla para la familia de Jesús Sierra Andrade, conocido cariñosamente en el municipio como ‘Chabela’. El joven, de quien no se tiene rastro desde la mañana del pasado primero de enero, es buscado intensamente en toda la subregión de los Montes de María.

Jesús fue visto por última vez el pasado jueves, cerca de las 11:00 de la mañana, cuando salió de su residencia en el barrio Las Palmas. Según el reporte de sus familiares, vestía un suéter color tierra, chancletas negras y portaba una mochila del mismo color. Desde ese momento, su teléfono permanece apagado y no ha tenido contacto con ninguno de sus allegados.

“Ya son tres días de angustia y no sabemos nada de él. Él nunca se había ausentado tanto tiempo sin avisar, por eso tememos que algo malo le haya pasado”, relató un familiar cercano, quien aseguró que ya han agotado la búsqueda en hospitales y estaciones de Policía sin obtener ninguna pista.

La descripción física y la vestimenta de ‘Chabela’ han sido difundidas ampliamente en redes sociales, mientras la comunidad carmera se une en cadenas de oración y brigadas de búsqueda en los sectores aledaños. La familia enfatiza que este comportamiento no es habitual en el joven, lo que aumenta la alerta entre las autoridades locales.

La familia de Jesús Sierra Andrade hace un llamado desesperado a cualquier persona que lo haya visto en carreteras, municipios vecinos o sectores rurales de El Carmen de Bolívar.

Cualquier información que permita dar con su paradero puede ser reportada de inmediato a la línea telefónica 311 312 0851. La colaboración ciudadana es vital en estas primeras horas para que ‘Chabela’ regrese sano y salvo a su hogar.