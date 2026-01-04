1.373 hogares rurales de Mompox recibirán internet de alta velocidad

El proyecto Mompox Inteligente se ha convertido en una de las estrategias bandera de la Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría de las TIC. Esta iniciativa no solo se consolidó como referente a nivel nacional en 2025, sino que en 2026 proyecta seguir cerrando brechas, teniendo en cuenta que la transformación digital es un pilar transversal para impulsar el desarrollo económico de las comunidades.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este proyecto, que cuenta con la cofinanciación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), alcanzó un hecho histórico y sin precedentes en el departamento: al cierre de 2025 logró la conexión de 1.373 hogares, brindando acceso al servicio de internet fijo comunitario. Gracias a ello, familias de corregimientos como Guataca, La Rinconada, La Lobata, Las Boquillas, Guaymaral, Loma de Simón, Los Piñones, entre otros sectores, pudieron conectarse con sus seres queridos durante las celebraciones de fin de año y la llegada del Año Nuevo.

De esta manera, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, avanza en una de las estrategias de transformación social incluidas en su Plan de Desarrollo “Bolívar Me Enamora 2024–2027”, en el cual la conectividad es una prioridad fundamental.

“Con la consolidación de Mompox Inteligente estamos demostrando que, trabajando de forma articulada, podemos llevar internet a los lugares más lejanos. Así no solo contribuimos a la transformación de la educación, sino que también apoyamos a los nuevos emprendimientos para dinamizar la economía en todo nuestro querido departamento”, afirmó el gobernador Yamil Arana Padauí.

Cabe recordar que este es un modelo de conectividad del MinTIC que articula el trabajo de proveedores locales de servicios de internet (ISP) y comunidades organizadas, quienes además participan en jornadas de formación técnica. Estas acciones permiten generar capacidades locales que garantizan la correcta operación, el cuidado y la sostenibilidad del servicio, empoderando a líderes y habitantes de los corregimientos como actores clave de la transformación digital.

Más de 4 mil: la meta en 2026

La Gobernación de Bolívar avanza de manera significativa en su plan de gobierno “Bolívar Me Enamora” 2024–2027, y Mompox Inteligente se consolida con resultados tangibles para sus habitantes, lo que lo hizo merecedor de reconocimientos nacionales en 2025 por su incluyente e innovador modelo de Smart City y/o territorio inteligente.

Este componente de conectividad rural inició con el despliegue de 12 nodos de conexión en octubre de 2024, los cuales incluyen antenas y cableado de fibra óptica que constituyen una nueva infraestructura de red de última milla. Con esta infraestructura se espera alcanzar una meta total de 4.356 hogares conectados en 2026.

Este avance no solo representa acceso a internet para la comunidad, sino una oportunidad real para mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales, fortalecer los procesos educativos, impulsar actividades productivas y contribuir al cierre de la brecha digital en el departamento.

El despliegue de red en la zona rural complementa el objetivo de conectividad para todos que, desde inicios de 2025, brinda acceso gratuito a internet a más de 175 mil usuarios, entre habitantes y visitantes, mediante 14 zonas wifi ubicadas en el casco urbano de Mompox.

Con Mompox Inteligente, la Gobernación de Bolívar reafirma su compromiso con una transformación digital incluyente, sostenible y con enfoque territorial, demostrando que la conectividad es un habilitador esencial para el desarrollo social, educativo y económico del departamento, especialmente en las zonas rurales históricamente más rezagadas.