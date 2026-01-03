Venezolanos en Cartagena preparan concentraciones tras captura de Nicolás Maduro

La comunidad venezolana residente en Cartagena se encuentra en estado de máxima alerta y expectativa tras los históricos acontecimientos reportados desde la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026.

En diversos puntos de La Heroica, grupos de ciudadanos del vecino país han comenzado a concentrarse de manera espontánea para seguir minuto a minuto la información que llega desde Caracas y Nueva York, relacionada con la captura de Nicolás Maduro en medio de una operación liderada por Estados Unidos.

En diálogo con Caracol Radio Cartagena, Rafael Páez, líder de la comunidad venezolana en la ciudad y coordinador de prensa de Vente Venezuela, describió el ambiente de euforia que se vive entre sus compatriotas.

Según Páez, la noticia, que se dio a conocer cerca de la 1:30 de la mañana, generó un impacto inmediato en la población migrante, que ve en este hecho el cierre de un ciclo de narcoterrorismo atribuido al denominado “Cartel de los Soles” y el inicio de la libertad para su nación.

Desde los barrios de Cartagena y corregimientos como Bayunca, los venezolanos han reportado contacto permanente con sus familiares en ciudades como Maracaibo y Caracas. Los relatos coinciden en que, tras registrarse detonaciones y bombardeos estratégicos en puntos clave de la capital venezolana y el puerto de La Guaira durante la madrugada, el país vecino se mantiene en una calma expectante. A diferencia de otras crisis, no se reportan represiones militares contra civiles, quienes permanecen en sus hogares aguardando la transición política.

Para los líderes del movimiento venezolano en la capital de Bolívar, este suceso representa la oportunidad de retorno para miles de personas que, como el propio Páez, tenían prohibido el ingreso a su patria por su activismo político.

La mirada de la comunidad en Cartagena está puesta ahora en el posible regreso de Edmundo González Urrutia para asumir la presidencia, en un proceso de transición que esperan sea paulatino y en paz.

Finalmente, se espera que en las próximas horas se defina el punto de encuentro oficial en Cartagena para una gran manifestación de celebración y respaldo a la líder María Corina Machado. Por ahora, los ciudadanos en el exilio se mantienen en oración y vigilia, asegurando que el aire de libertad que hoy se respira compensa años de espera y sacrificio lejos de su tierra.