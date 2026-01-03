El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Una operación perfecta”: exoficial de operaciones de la CIA explicó cómo fue la captura de Maduro

Rick de la Torre, exalto oficial de operaciones de la CIA, habló con La W y calificó como “perfecta” la operación militar de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela.

“Lo que hemos visto es una operación muy precisa, perfecta hasta ahora. Lograron arrestar a Maduro y a su mujer con poca resistencia del Ejército de Maduro. Ahora lo que veremos es justicia”, aseguró.

De la Torre expresó que Maduro tendrá la oportunidad de tener un abogado ante la justicia norteamericana, “algo que no era posible en Venezuela”.

¿Cómo fue posible la captura de Nicolás Maduro en territorio venezolano?

“Nosotros siempre trabajamos con agentes que tienen acceso a información de inteligencia. Los únicos que apoyaban a Maduro eran los únicos que tenían sangre en sus manos, los miembros de los carteles, quienes ganan el dinero de la venta de drogas, el resto del gobierno y pueblo venezolano no tenían fe en él”, sostuvo.

Por lo tanto, mencionó que no es una sorpresa de que haya varias personas en el gobierno venezolano que apoyen una democracia.

“Los chinos, los rusos, los iraníes, Nicaragua, Cuba, el gobierno de Colombia no son amigos de la comunidad hispana y de América Latina”, señaló.

¿Cuál era el objetivo de los bombardeos?

“Es posible que fuera una manera de distraer a las fuerzas armadas de Venezuela para enfocarse en la operación y la posible defensa se enfoque en otra situación”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: