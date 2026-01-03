Policía refuerza seguridad vial en Bolívar para el puente festivo de los Reyes Magos

La Policía Nacional de los colombianos, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Bolívar, continúa intensificando las acciones de prevención y control en los principales ejes viales del departamento, con el objetivo de proteger la vida y garantizar una movilidad segura para propios y visitantes.

En el kilómetro 96 de la Ruta San Onofre – Cartagena, se desarrollaron actividades de prevención dirigidas a conductores de vehículos de servicio público, particulares y motociclistas que se movilizan por la Ruta 9005, en el marco de la campaña “Una Navidad con Propósito – Unidos por la Seguridad”.

Durante la jornada, además de las acciones pedagógicas, se vienen realizando controles permanentes de verificación de documentos, revisión del kit de seguridad, pruebas de alcoholemia, controles de velocidad y difusión de la Ley 1696 de 2013 sobre embriaguez. Asimismo, se socializó la Resolución 23385 de 2020 relacionada con el uso correcto del casco y los elementos de protección personal.

Para esta temporada, se estima la movilización de aproximadamente 103.500 vehículos entre salidas e ingresos por las carreteras del departamento de Bolívar.

Los uniformados reiteraron la importancia de respetar las señales de tránsito, utilizar el cinturón de seguridad, no realizar maniobras peligrosas ni adelantar en doble línea continua, así como efectuar pausas activas durante los desplazamientos y acatar las recomendaciones para prevenir la ocurrencia de siniestros viales.

Estas actividades permitieron sensibilizar a 30 ciudadanos, mediante el desarrollo de dos campañas preventivas, fortaleciendo la cultura de legalidad, el autocuidado y la corresponsabilidad en las vías del departamento.

A pocos días de la celebración del Día de Reyes, el señor teniente coronel John Edwar Correal Cabezas, Comandante del Departamento de Policía Bolívar (e), señaló:

“Seguiremos reforzando los controles en las vías del departamento, verificando documentos, las condiciones de seguridad de los vehículos y realizando pruebas de alcoholemia. Invitamos a todos los conductores a asumir una conducta responsable, respetar las normas de tránsito y priorizar la vida propia y la de los demás”.

La Policía Nacional informó que se encuentran instalados cinco puntos estratégicos de prevención y control en las carreteras del departamento, con el fin de fortalecer la seguridad vial y reducir la siniestralidad.

Recomendaciones a la ciudadanía:

* Verifique que porte todos los documentos en regla.

* Revise el kit de seguridad antes de iniciar su recorrido.

* No consuma alcohol si va a conducir.

* Respete los límites de velocidad y la señalización vial.

* Use siempre el cinturón de seguridad y el casco reglamentario.

* Realice pausas activas y evite conducir en estado de fatiga.

* Reporte cualquier novedad en la vía a través de la línea #767 o comuníquese con la línea anticorrupción 157.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad vial y la protección de la vida de todos los colombianos, invitando a disfrutar las festividades del Día de Reyes con responsabilidad y cultura vial.