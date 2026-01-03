El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Ojalá represente el regreso de Venezuela a su democracia”: excanciller Camilo Reyes

Camilo Reyes, excanciller de Colombia, dialogó con La W acerca de la situación política y social en Venezuela luego de que Estados Unidos ingresara al territorio, bombardeara algunos puntos específicos y capturara a Nicolás Maduro.

“Es una situación muy difícil desde el punto de vista de relaciones internacionales y de la preservación de la paz en la región. Por un lado, es importante que se abra la esperanza de recuperar la democracia en Venezuela, todos sabemos que Maduro usurpó el poder”, afirmó.

Recordó que Maduro está acusado ante la Corte Penal Internacional de crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada, tortura y crímenes contra la población.

De igual forma, resaltó que el régimen de Nicolás Maduro apoyó a grupos armados ilegales colombianos que le hicieron “enorme daño” a la población.

“Ojalá este episodio represente el regreso de Venezuela a su democracia, a la reconstrucción de sus instituciones y de construir una vida en paz para los venezolanos”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa aquí: