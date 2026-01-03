Oficial: Juan Camilo Portilla jugará en equipo de la primera división de Brasil

Juan Camilo Portilla ya fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Athletico Paranaense de Brasil, equipo que vuelve a la primera división para el 2026. El mediocampista estará vinculado a la institución hasta diciembre del 2028, siendo esta la cuarta experiencia en el exterior tras jugar en: Estados Unidos (Jacksonville Armada), Chile (Deportes Melipilla) y Argentina (Talleres).

“Es una alegría llegar a un club tan grande como este. Quiero agradecer a los hinchas por sus mensajes, por el cariño y por el apoyo. Desde que surgieron los rumores de venir, me sentí muy feliz por los mensajes que me enviaban por las redes sociales”, primeras palabras de Portilla al llegar al Athletico Paranaense.

Cabe recordar, que Juan Camilo Portilla deberá enfrentarse a clubes grandes de Brasil como: Atlético, Bahia, Botafogo, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Mirassol, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Remo, Santos, São Paulo, Vasco da Gama, Vitória.

Este fue el mensaje con el que se despidió Juan Camilo Portilla de Talleres

En la tarde de este viernes 2 de enero, Juan Camilo Portilla se despidió de Talleres a través de un video que recopila varios momentos que vivió en el club, acompañado de un pequeño mensaje de gratitud luego de completar dos temporadas en la institución: “INFINITAS GRACIAS TALLERES, Los llevaré siempre en mi corazón…“.

A continuación la publicación de Portilla

Talleres, por su parte, también le dedicó unas palabras de agradecimiento a Juan Camilo Portilla por su gran paso en el club argentino y le deseo muchos éxitos en su nuevo etapa que afrontará en el fútbol brasileño.

“El volante de la Selección mayor de Colombia será jugador del 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐀𝐭𝐡𝐥𝐞𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐏𝐚𝐫𝐚𝐧𝐚𝐞𝐧𝐬𝐞. Luego de disputar dos temporadas junto a Talleres, el mediocampista colombiano de 27 años continuará su carrera en la primera división del fútbol brasilero”, son las primeras palabras que se lee en el mensaje.

Complementa: “De esta manera, luego de dos años junto a Talleres se acordó la salida y Juan Camilo Portilla será jugador del elenco de Curitiba. Agradeciendo por su etapa como jugador de Talleres, acompañamos a Juan Camilo en el desarrollo de su carrera jugando en el fútbol brasilero”.