Maduro confirma ataques de Estados Unidos a Venezuela y declara estado de conmoción exterior

URGENTE: El gobierno de Nicolás Maduro decretó el Estado de Conmoción, tras las múltiples explosiones en varios puntos de Caracas

El gobierno de Venezuela ha declarado la emergencia máxima en el país tras denunciar, a través de un comunicado oficial, haber sido víctima de una “gravísima agresión militar” perpetrada por Estados Unidos.

Ante la magnitud de los hechos reportados, el presidente Nicolás Maduro ha decretado el Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, una medida constitucional reservada para conflictos externos graves que pongan en riesgo la seguridad de la nación.

Zonas afectadas por la presunta agresión

Según la denuncia del oficialismo, la ofensiva no se limitó a un punto aislado. El comunicado detalla que el ataque ha perjudicado directamente a puntos estratégicos y civiles en:

Caracas (Distrito Capital).

(Distrito Capital). El estado Miranda .

. El estado Aragua .

. El estado La Guaira.

Esta franja abarca el centro político, militar y portuario más importante del país caribeño.

Llamado a la movilización total

Bajo el decreto de Conmoción Exterior, el Palacio de Miraflores ha emitido una orden directa a la población civil y a las estructuras del partido de gobierno.

“El gobierno bolivariano llama a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización”, reza el texto oficial.

Esta instrucción sugiere el despliegue no solo de las Fuerzas Armadas, sino de la Milicia Bolivariana y los colectivos organizados para la defensa territorial ante lo que califican como una invasión extranjera en curso.

Petición de “Solidaridad Activa” a América Latina

En un mensaje dirigido a la comunidad internacional, y específicamente a los líderes de la región, el gobierno venezolano ha solicitado una respuesta inmediata ante el conflicto.

Caracas ha instado a los gobiernos de América Latina a “movilizarse en solidaridad activa frente a esta agresión imperial”, buscando activar los mecanismos de defensa regional y apoyo diplomático ante la escalada militar con la potencia norteamericana.