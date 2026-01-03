MinDefensa tras captura de Maduro: “debemos neutralizar amenazas trasnacionales en frontera”

En diálogo con La W, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció acerca de las acciones militares adoptadas para garantizar la seguridad en la frontera entre Colombia y Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

En primer lugar, el ministro reveló que se ejecutan acciones en varias líneas estratégicas, una de ellas siendo la atención humanitaria a través de la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta, con el fin de atender a los migrantes del vecino país: “La cabeza va a ser el Ministerio de la Igualdad, articulando todas las capacidades que tenemos”.

Según el ministro, de esta operación también hacen parte la Cruz Roja, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Defensoría del Pueblo, de la mano de las gobernaciones y alcaldías”.

Otra línea estratégica tiene que ver con seguridad: “El objetivo es contener y neutralizar las amenazas trasnacionales que delinquen en la zona de frontera (…) (una de ellas es) el cartel del ELN, que cumple ya 60 años de hacerle daño a Colombia y va a intentar mostrar su poder cobarde a través del terrorismo”.

El ministro también advirtió que este grupo “seguramente intentará atacar a la población o a la fuerza pública”, por lo que aseguró que resulta clave la información que suministra la ciudadanía.

¿Se suspenden vuelos de Colombia a Venezuela?

El ministro Sánchez también confirmó que el espacio aéreo colombiano está “funcionando sin problema alguno, a diferencia del espacio aéreo venezolano, donde prácticamente hay restricción”.

“No creemos que vayan a tener vuelos domésticos durante estos días en nuestro hermano país, pero en el caso de Colombia, se mantiene todo el flujo normal. Creemos que la migración, si llegara a ocurrir, va a ser principalmente por tierra”, explicó el ministro.

Además, hizo hincapié en que el propósito es proteger a las embajadas de Estados Unidos y Venezuela en Colombia “para que no ocurra ninguna afectación a las mismas”.

Por otro lado, sobre la situación que se vive en Norte de Santander en las primeras horas de este sábado 3 de enero, el ministro confirmó que “el flujo en la zona fronteriza es normal esperamos que se mantenga así, la intención es revisar que todo esté articulado y previsto, acorde con el plan frontera que tenemos”.

Lucha contra el narcotráfico

En cuanto al papel desempeñado por el presidente Gustavo Petro y a las instrucciones impartidas en medio de esta coyuntura, el ministro Sánchez indicó: “Ha dado instrucciones claras, acordes con la constitución y la ley. Es un presidente totalmente legítimo, elegido por el pueblo colombiano, que ha llevado la lucha contra las drogas a su punto más alto. Por ejemplo, este año, alcanzamos el récord histórico en incautación, casi mil toneladas, que equivale a unos 12.000 millones de dosis que dejaron de llegar a los países consumidores”.

El ministro también aclaró que se ha afectado “críticamente la infraestructura de producción de cocaína (…) y ya dejaron de crecer los cultivos”, por lo que “hay una tendencia a que haya una reducción en los cultivos de coca en Colombia”.

“La lucha contra las drogas depende también de la demanda. Mientras persista quien la pida, existirá la producción. El 60% de la droga que se incauta internacionalmente es producto de la inteligencia colombiana, así que Colombia es el país que más combate efectivamente el narcotráfico y hemos perdido hombres y mujeres en ello”, agregó.

