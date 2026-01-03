Más que sonidos: Cartagena Festival de Música sorprende con muestras de arte

Este sábado 3 de enero, a las 4 p. m., en el Museo de Arte Moderno de Cartagena se inaugura la exposición que recorre las imágenes oficiales que el encuentro musical ha tenido a lo largo de sus 20 años.

Cada una de las ediciones del Cartagena Festival de Música ha tenido como huella digital una obra de un destacado artista colombiano. La imagen oficial del primer festival, que se realizó en 2006, fue una creación de Jaime Duque en la que, de las murallas de la capital de Bolívar, emergía hacia el cielo una columna de notas musicales.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Para la vigésima edición, la pieza seleccionada como imagen oficial es Dos barracudas, del maestro Alejandro Obregón. En esas dos décadas, otros grandes referentes de la escena nacional, como Juan Cárdenas, Olga de Amaral, Jim Amaral, Luis Roldán, Álvaro Barrios y Mónica Meira, han contribuido con sus obras al Festival.

Como parte de la celebración de los 20 años del Festival, este sábado 3 de enero, a las 4 p. m., en el Museo de Arte Moderno de Cartagena se inaugura la exposición que recogerá todas las imágenes oficiales. La muestra tendrá como curadora a la reconocida galerista, historiadora de arte y museóloga Nohra Haime, quien lleva más de 40 años impulsando el arte colombiano a través de sus galerías en Cartagena y Nueva York.

Además de los afiches oficiales de las 20 ediciones del Festival, también se expondrán obras complementarias de algunos artistas e incluso ediciones de El Pentagrama, la separata especial sobre el Cartagena Festival de Música que El Espectador ha publicado durante estas dos décadas.

“Es algo muy completo (...) Y es también muy interesante que haya ciertos artistas que para el festival decidieron hacer algo totalmente diferente respecto a su obra, porque tenía que tener relación con la música”, asegura Haime.

La muestra incluirá entonces propuestas como las del maestro Juan Cárdenas, quien, para la tercera edición (2009), creó un mosaico único de rostros que rendían homenaje a 17 compositores universales como Sibelius, Vivaldi, Verdi y Clara Schumann.

Cárdenas también hizo la imagen del XV Cartagena Festival de Música (2021). Bajo el tema ‘El Bel Canto’, el maestro diseñó un retrato de cuerpo completo de María Callas, que simbolizaba la fuerza y la belleza de las voces líricas.

También se destaca el tapiz que Olga de Amaral diseñó para la edición con la que se celebraron los 10 años del Festival en 2016 y la propuesta para la edición de 2018 de Ruby Rumié, quien hizo un estudio sobre los 25 personajes más importantes cartageneros del siglo XX.

La exposición también tendrá las creaciones de José Antonio Suárez, Miguel Cárdenas, Santiago Cárdenas, Ana González, Mateo López, Luis Fernando Peláez, Pedro Ruiz, Jaime Duque y Rafael Dussán. A estos artistas colombianos se sumará Kazimir Malevich, quien nació en Ucrania en 1879, y cuya pintura Tres figuras en el campo fue la imagen oficial del XVIII Cartagena Festival de Música (2023).