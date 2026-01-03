Gritando !Libertad¡ venezolanos residentes en Cali celebraron la captura de Nicolás Maduro

El Bulevar del Río será escenario este domingo 4 de enero de una nueva concentración de venezolanos residentes en Cali, para celebrar la captura de Nicolás Maduro.

Gritando libertad y entonando el himno de Venezuela varios de los venezolanos residentes desde hace varios años en Cali, celebraron la “caída” de Nicolás Maduro en una concentración en el tradicional Bulevar del Río.

La mayoría de los residente venezolanos en Cali, aseguraron que regresaran a su país ante la captura de Nicolás Maduro en la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026 por el gobierno de Donald Trump.

Durante la concentración en el Bulevar del Río por parte de venezolanos residentes en Cali, ante la captura de Nicolás Maduro, varios de ellos se mostraron a la expectativa de la transición que pueda ocurrir.

Por su parte, el gobierno del Valle del Cauca, ante la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos, dijo que seguirá acogiendo a los venezolanos que posiblemente llegan al departamento.

Para este domingo en la tarde, se programó otra concentración en el Bulevar del Río desde las dos de la tarde, para seguir celebrando la captura de Maduro.