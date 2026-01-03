El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Estamos en alerta”: alcalde de Maicao por posible migración de venezolanos

Miguel Felipe Aragón, alcalde de Maicao, La Guajira, advirtió en La W que su municipio está en alerta ante la posible ola migratoria de venezolanos que pueda llegar al territorio luego de la captura de Nicolas Maduró y del bombardeo de Estados Unidos.

“Estamos en alerta. El consejo de Seguridad regional y nacional se ha determinado reforzar la seguridad en puntos fronterizos”, mencionó.

Además, señaló que tienen un Puesto de Mando Unificado para prepararse en caso de que haya un masivo traslado de venezolanos, aunque aclaró que por el momento las cosas están en calma.

“La gente está (en Venezuela) esperando la primera oportunidad para salir de allá. Están preocupados con que puedan seguir los bombardeos”, indicó.

