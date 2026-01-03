El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Esperamos no sea una presencia muy larga: Lenín Moreno por gobernanza de EE.UU. en Venezuela

Lenín Moreno, expresidente de Ecuador, conversó con La W luego de la conferencia de prensa de Donald Trump en la que anunció que Estados Unidos gobernará en Venezuela hasta que haya una “transición segura”.

“Todos esperamos que esto no sea una presencia muy larga, que sean visitantes, no como un ejército que parezca una invasión”, dijo.

Aseguró que nadie se debe celebrar el hecho del uso de la fuerza para sacar el régimen de Venezuela y lamentó que no haya habido una salida diplomática.

“El presidente Trump mencionó la efectividad quirúrgica de lo que llamó el Ejército mejor preparado del mundo”, mencionó.

Advertencia de Donald Trump a Colombia

Moreno manifestó que todos los regímenes dictatoriales “deben estar preocupados”, pues “no respetan la democracia, cercenan el futuro de sus propios habitantes”.

Importancia del petróleo venezolano para Maduro

El exmandatario contó que estuvo presente en la posesión de Maduro en su primer periodo, donde le expresó su preocupación por la baja en la capacidad productiva de Venezuela. Ante eso, Maduro le dijo que con la producción petrolera calculaba que sería dinero suficiente para comprar alimento.

Por último, señaló que Edmundo González es quien debe asumir el gobierno en Venezuela, “con el apoyo de los venezolanos para sacar adelante la parte mermada de su libertad”.

