El Dr. Alonso Cuello presenta su test de cirugía Plástica

En Colombia, donde la cirugía plástica se ha convertido en un destino recurrente para miles de pacientes nacionales y extranjeros, surge una propuesta que cambia la conversación: antes de pensar en el quirófano, hay que evaluar la mente. Esa es la apuesta del Dr. Alonso Cuello, cirujano plástico, reconstructivo y estético, creador de un test digital psicológico para seleccionar de forma responsable a los candidatos a cirugía.

La herramienta, diseñada por el propio especialista, funciona como un filtro previo a cualquier procedimiento estético. A través de una plataforma digital, el paciente responde una serie de preguntas que permiten analizar aspectos como su autoestima, su relación con el cuerpo, su dieta, hábitos de vida y motivaciones reales para operarse. No se trata de un simple cuestionario administrativo: es un instrumento clínico que busca detectar si la persona está emocionalmente preparada para someterse a una intervención.

“Es una herramienta simple y busca entrar en la cabeza del paciente, donde yo puedo entender su dieta, su autoestima y ver si está apto para enfrentar una cirugía”, explica el Dr. Cuello. Su enfoque parte de una premisa clara: no toda persona que desea una cirugía plástica está lista, ni física ni psicológicamente, para asumirla.

El modelo va en contravía de la oferta de “cirugías exprés” y de los paquetes promocionales que abundan en redes sociales. Aquí, el tiempo previo importa tanto como el resultado final. Una vez el paciente completa el test, el especialista revisa sus respuestas y sostiene una conversación directa donde se abordan expectativas, riesgos, límites y posibles impactos emocionales.

“Buscamos que las personas estén contentas y preparadas para realizarse una cirugía, buscamos concientizar al paciente de lo que podría pasar”, señala. Y agrega una frase que resume su postura ética: “Si no pasa estas pruebas, no hago la cirugía”.

Este enfoque le valió un reconocimiento por innovación en diagnóstico, otorgado por la Organización Internacional para la Capacitación e Investigación Médica (IOCIM), que año tras año elige a los mejores profesionales de la salud en América Latina. En esa edición, el proyecto del Dr. Cuello fue el único de carácter digital, y él, el único cirujano en recibir el galardón, lo que subraya el carácter pionero de la iniciativa.

La herramienta se integra hoy a su práctica en la región Caribe, desde la Clínica Doral en Barranquilla y la Clínica CEDES en Riohacha, adonde llegan pacientes de distintos puntos de Colombia y del exterior. Para muchos, este test se convierte en un momento de reflexión: algunos descubren que su deseo de operarse nace de una presión externa, de una relación conflictiva con su imagen o de heridas emocionales no resueltas.

En un país donde los casos de mala práctica, cirugías en lugares no habilitados y expectativas irreales siguen generando preocupación en autoridades y pacientes, el modelo del Dr. Cuello plantea una alternativa: una cirugía plástica que no solo se centre en el cuerpo, sino también en la salud mental.

Para la audiencia de Caracol Radio, acostumbrada a informarse sobre temas de salud, bienestar y sociedad, esta propuesta toca un punto sensible: la necesidad de que los procedimientos estéticos dejen de ser vistos como decisiones impulsivas y se conviertan en procesos conscientes, informados y acompañados.

La reflexión que deja el trabajo del Dr. Alonso Cuello es clara: la verdadera modernidad en cirugía plástica no está solo en las nuevas tecnologías o en las grandes transformaciones físicas, sino en la capacidad de decirle al paciente, con responsabilidad y honestidad, cuándo sí y cuándo no es el momento de operarse. Porque, al final, no se trata solo de cambiar un cuerpo, sino de cuidar una vida y una historia que hay detrás de cada cicatriz y de cada decisión frente al espejo.