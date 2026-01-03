El Dr. Alonso Cuello presenta su test de cirugía Plástica
La evaluación pone la salud mental primero en los procedimientos estéticos en Colombia
En Colombia, donde la cirugía plástica se ha convertido en un destino recurrente para miles de pacientes nacionales y extranjeros, surge una propuesta que cambia la conversación: antes de pensar en el quirófano, hay que evaluar la mente. Esa es la apuesta del Dr. Alonso Cuello, cirujano plástico, reconstructivo y estético, creador de un test digital psicológico para seleccionar de forma responsable a los candidatos a cirugía.
La herramienta, diseñada por el propio especialista, funciona como un filtro previo a cualquier procedimiento estético. A través de una plataforma digital, el paciente responde una serie de preguntas que permiten analizar aspectos como su autoestima, su relación con el cuerpo, su dieta, hábitos de vida y motivaciones reales para operarse. No se trata de un simple cuestionario administrativo: es un instrumento clínico que busca detectar si la persona está emocionalmente preparada para someterse a una intervención.
“Es una herramienta simple y busca entrar en la cabeza del paciente, donde yo puedo entender su dieta, su autoestima y ver si está apto para enfrentar una cirugía”, explica el Dr. Cuello. Su enfoque parte de una premisa clara: no toda persona que desea una cirugía plástica está lista, ni física ni psicológicamente, para asumirla.
El modelo va en contravía de la oferta de “cirugías exprés” y de los paquetes promocionales que abundan en redes sociales. Aquí, el tiempo previo importa tanto como el resultado final. Una vez el paciente completa el test, el especialista revisa sus respuestas y sostiene una conversación directa donde se abordan expectativas, riesgos, límites y posibles impactos emocionales.
“Buscamos que las personas estén contentas y preparadas para realizarse una cirugía, buscamos concientizar al paciente de lo que podría pasar”, señala. Y agrega una frase que resume su postura ética: “Si no pasa estas pruebas, no hago la cirugía”.
Este enfoque le valió un reconocimiento por innovación en diagnóstico, otorgado por la Organización Internacional para la Capacitación e Investigación Médica (IOCIM), que año tras año elige a los mejores profesionales de la salud en América Latina. En esa edición, el proyecto del Dr. Cuello fue el único de carácter digital, y él, el único cirujano en recibir el galardón, lo que subraya el carácter pionero de la iniciativa.
La herramienta se integra hoy a su práctica en la región Caribe, desde la Clínica Doral en Barranquilla y la Clínica CEDES en Riohacha, adonde llegan pacientes de distintos puntos de Colombia y del exterior. Para muchos, este test se convierte en un momento de reflexión: algunos descubren que su deseo de operarse nace de una presión externa, de una relación conflictiva con su imagen o de heridas emocionales no resueltas.
En un país donde los casos de mala práctica, cirugías en lugares no habilitados y expectativas irreales siguen generando preocupación en autoridades y pacientes, el modelo del Dr. Cuello plantea una alternativa: una cirugía plástica que no solo se centre en el cuerpo, sino también en la salud mental.
Para la audiencia de Caracol Radio, acostumbrada a informarse sobre temas de salud, bienestar y sociedad, esta propuesta toca un punto sensible: la necesidad de que los procedimientos estéticos dejen de ser vistos como decisiones impulsivas y se conviertan en procesos conscientes, informados y acompañados.
La reflexión que deja el trabajo del Dr. Alonso Cuello es clara: la verdadera modernidad en cirugía plástica no está solo en las nuevas tecnologías o en las grandes transformaciones físicas, sino en la capacidad de decirle al paciente, con responsabilidad y honestidad, cuándo sí y cuándo no es el momento de operarse. Porque, al final, no se trata solo de cambiar un cuerpo, sino de cuidar una vida y una historia que hay detrás de cada cicatriz y de cada decisión frente al espejo.