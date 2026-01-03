¿Cuánto petróleo produce Venezuela?, la cifra que le interesa a la Administración Trump

En medio de la crisis política que sacude a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses, uno de los factores geoestratégicos clave que explican el interés de Estados Unidos en el país caribeño es su gigantesco recurso petrolero: Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, con aproximadamente 304.000 millones de barriles de crudo probados, según Oil & Energy Journal, lo que representa cerca del 19 % de las reservas globales y la coloca por encima de Arabia Saudita y otros grandes exportadores.

El tesoro bajo el suelo venezolano

Estas reservas se concentran en la Faja Petrolífera del Orinoco, una región en el este del país que encierra crudo pesado y extrapesado, es decir, más difícil y costoso de extraer que el petróleo ligero, pero de un volumen que podría sostener décadas de producción con inversiones adecuadas.

No obstante, la producción de petróleo venezolano ha estado muy por debajo de su capacidad histórica: en décadas pasadas superó los 3 millones de barriles diarios de extracción, mientras que en los años recientes apenas representa alrededor de 1 millón de barriles diarios (una fracción mínima del consumo mundial).

¿Por qué Estados Unidos vigila de cerca el petróleo venezolano?

En primer lugar las vastas reservas de Venezuela lo convierten en una pieza central del mercado energético mundial.

Aunque actualmente produce poco, su potencial de producción futura podría influir en precios globales y en la seguridad energética de mercados clave.

Durante décadas, compañías petroleras estadounidenses tuvieron presencia significativa en Venezuela, y el país fue un proveedor muy grande de crudo para refinerías en Estados Unidos.

El colapso de esa relación productiva, tras décadas de tensiones en las relaciones, dejó intereses energéticos y legales sin resolver.

El control o influencia sobre grandes recursos energéticos puede tener implicaciones estratégicas en conflictos globales, rivalidades con potencias como China o Rusia, y el equilibrio de poder energético mundial.