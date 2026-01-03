Cúcuta

Convocan concentración pacífica en Cúcuta en respaldo a la transición en Venezuela

La sociedad civil venezolana y binacional se concentrará este sábado en dos puntos de la ciudad.

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Imagen de referencia. Foto: Getty Images / Jcomp

Caracol Radio

Anamaría Rueda.

Cúcuta.

La sociedad civil venezolana y binacional organizada convocó para este sábado una concentración pacífica en la ciudad de Cúcuta, como respaldo al proceso de transición democrática que, según los convocantes, se adelanta en Venezuela.

La jornada está prevista para las 5:00 de la tarde y se realizará de manera simultánea en dos sectores de la capital nortesantandereana.

Los puntos definidos para la concentración son la plazoleta ubicada detrás del centro comercial Ventura Plaza y el Malecón de Cúcuta, espacios en los que se espera la participación de ciudadanos venezolanos, colombianos y organizaciones de la sociedad civil.

De acuerdo con el llamado difundido por los organizadores, la concentración se desarrollará bajo principios de civismo y esperanza, con el propósito de acompañar lo que consideran un momento histórico para Venezuela, en medio del actual contexto político que vive el país vecino.

Los convocantes insistieron en que se trata de una jornada cívica y no violenta, orientada a la expresión ciudadana y al respaldo simbólico del proceso democrático, sin afectar la movilidad ni el orden público.

Las autoridades locales permanecen atentas al desarrollo de la concentración, mientras se mantiene la expectativa por la participación de la comunidad binacional en estos dos puntos de la ciudad.

