Congresistas boyacenses reaccionaron a la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro

Congresistas boyacenses reaccionan a la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro.

Tunja

Tras la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos, algunos congresistas boyacenses reaccionaron ante este hecho.

En entrevista con Caracol Radio, el senador boyacense Ciro Alejandro Ramírez indicó que a partir de este momento se acaba la dictadura y se da un nuevo comienzo para Venezuela.

“Se acaba la dictadura, se acaba el régimen, es un nuevo comienzo para la región, un nuevo comienzo para Venezuela, pero sobre todo una gran oportunidad de paz para Colombia, cuando ya no va a haber cómplices de la guerrilla, del narcotráfico, se cae esa dictadura que tanto daño le ha hecho a Colombia. En buena hora, Venezuela libre”, aseguró Ramírez.

Por su parte, la senadora sogamoseña Aida Avella rechazó los ataques de Estados Unidos a Venezuela e indicó que ellos solo quieren el petróleo venezolano.

“Rechazo total a la intervención militar contra Venezuela. Lo único que les interesa es el petróleo y la riqueza del país!”, indicó Avella en sus redes sociales.

Para el expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, lo sucedido en Venezuela es preocupante y que todo debe ser analizado con lupa.

“Preocupa sin lugar a dudas la situación que se vive en nuestro hermano país de Venezuela, toda vez que, aunque hemos rechazado desde distintos escenarios la dictadura de Nicolás Maduro y hemos exigido desde siempre una respuesta a las inquietudes de la oposición y de diversos sectores en el país hermano respecto a la claridad necesaria en materia de resultados electorales, lo que está sucediendo debe ser analizado con lupa, toda vez que preocupan principios consagrados en el Derecho Internacional Humanitario”, dijo.

Por otro lado, Salamanca Torres hizo un llamado a la Comunidad Internacional para que sean mediadores y busquen una solución diplomática.

“Hago un llamado muy importante a la Comunidad Internacional para que medie en esta difícil situación que se vive en este momento en Venezuela, para que hayan salidas diplomáticas negociadas, que se pueda evitar un conflicto interno que sin lugar a dudas le dolerá mucho a un pueblo hermano y por supuesto a nosotros como vecinos de esta hermosa nación, y que ya hemos vivido las consecuencias precisamente del régimen que en este momento está en entredicho. Hay una preocupación por lo que sucede internamente en Venezuela, pero también por la migración que seguramente se va a acrecentar en los últimos y en los siguientes días, y lo que pedimos es que sea la comunidad internacional, Naciones Unidas, quienes intervengan para evitar la pérdida de vidas humanas, el desplazamiento y el recrudecimiento de la violencia”, agregó.

Por último, el representante Eduar Alexis Triana indicó que lo hecho por Estados Unidos es el resultado a los procesos judiciales que se adelantan en contra del presidente Nicolás Maduro.

“Este ataque de Estados Unidos en concreto sobre Nicolás Maduro, quien estaba en el poder desde el año 2013, son debido a los procesos judiciales que adelantan en su contra desde el 2020 el Distrito Sur de Nueva York. Igualmente es un triunfo sobre una dictadura que se mantenía en el poder a pesar de haber perdido las elecciones presidenciales de julio de 2024, donde para nadie es un secreto que esta dictadura perdió las elecciones con más de 4 millones de votos. Asimismo, su régimen también está siendo investigado por comisiones de crímenes de lesa humanidad, que es muy delicado”, manifestó Triana Rincón.