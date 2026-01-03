Con incertidumbre venezolanos en Cali siguen noticias de su país.

José Carrillo, líder de la comunidad venezolana en Cali, se dio cuenta de lo ocurrido gracias a las llamadas de sus familiares desde la población “Los Teques” a pocos minutos de Caracas.

Dijo en dialogo con Caracol Radio que son momentos de angustia y con la esperanza de saber que no se hayan visto afectados civiles en esta operación con bombardeos en la capital venezolana.

“Esto lo estamos viviendo con gran preocupación como lo deben sentir muchos venezolanos a la distancia y es un cúmulo de emociones de quienes queremos que este gobierno pague lo que nos han hecho a los venezolanos que nos tocó dejar nuestro país y además ver que otros se quedaron enfrentando esta difícil situación”, expresó este líder de la comunidad venezolana en Cali.

Según Carlos tuvo contacto con amigos que se encuentran encerrados en sus viviendas, las calles están desoladas y que los bombardeos se escucharon muy fuerte y están con miedo.

En Cali las familias venezolanas, una buena parte migrantes que nacieron en el vecino país porque sus abuelos y padres se fueron buscando un mejor futuro por allá en los años sesenta y setenta, elevan sus oraciones en casa y asisten otros a misas donde ruegan porque retorne la calma, la paz y la democracia a su país.