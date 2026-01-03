Cierran frontera con Venezuela en Paraguachón, La Guajira

Desde esta madrugada permanece cerrada la frontera con Venezuela en Paraguachón, La Guajira, debido a los eventos ocurridos en el vecino país y tras la confirmación de la captura de Nicolás Maduro y su esposa.

“A esta hora no se reportan movimientos extraños del otro lado de la frontera y estamos a la espera de reunión convocada por el Presidente de la República, en la que participaremos gobernadores de frontera, el Procurador General de la Nación y autoridades militares y policiales“, dijo el Gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar.

Mientras tanto, las autoridades en Maicao se mantienen en alerta máxima ante lo que podría suceder en la zona de frontera.

“Están abiertos los canales de comunicación con los actores en conflicto a la salvaguarda de la población civil”, dijo Aguilar.