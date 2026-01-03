El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Chavismo entrará en etapa de oposición”: diputado Luis Pirela sobre posible transición en Venezuela

La W conversó con José Luis Pirela, diputado venezolano, quien se refirió a la acción militar de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro, lo que deja en vilo el futuro político y social en ese país.

Tras las acciones militares de EE.UU., se habla de un posible proceso de transición en Venezuela, ¿habrá elecciones?, ¿cuál será la posición de los segundos al mando de Maduro?

Ante estas interrogantes, Pirela mencionó que “Venezuela comenzará con un presidente electo, Edmundo González, quien tiene que tomar posesión”.

Señaló que en caso de que Edmundo tome posesión como presidente, “el chavismo entrará en una etapa en que será oposición”, por lo que es necesario que se garantice la reconstrucción del país.

Escuche aquí la entrevista completa: