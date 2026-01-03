6AM W6AM W

Programas

“Chavismo entrará en etapa de oposición”: diputado Luis Pirela sobre posible transición en Venezuela

El diputado señaló que Venezuela se “reencontró con sus raíces” y ahora vendrá un cambio de gobierno en ese país.

“Chavismo entrará en etapa de oposición”: diputado Luis Pirela sobre posible transición en Venezuela

“Chavismo entrará en etapa de oposición”: diputado Luis Pirela sobre posible transición en Venezuela

03:05

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Nicolas Maduro, Cilia Flores, Vladimir Padrino Lopez y Diosdado Cabello. (Photo by Lokman Ilhan/Anadolu Agency/Getty Images)

La W conversó con José Luis Pirela, diputado venezolano, quien se refirió a la acción militar de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro, lo que deja en vilo el futuro político y social en ese país.

Tras las acciones militares de EE.UU., se habla de un posible proceso de transición en Venezuela, ¿habrá elecciones?, ¿cuál será la posición de los segundos al mando de Maduro?

Ante estas interrogantes, Pirela mencionó que “Venezuela comenzará con un presidente electo, Edmundo González, quien tiene que tomar posesión”.

Señaló que en caso de que Edmundo tome posesión como presidente, “el chavismo entrará en una etapa en que será oposición”, por lo que es necesario que se garantice la reconstrucción del país.

Escuche aquí la entrevista completa:

“Chavismo entrará en etapa de oposición”: diputado Luis Pirela sobre posible transición en Venezuela

03:05

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad