Así se vivió en Cartagena la histórica jornada de júbilo por la captura de Maduro

El primer fin de semana de 2026 quedará marcado en la memoria de los miles de venezolanos residentes en Cartagena como el día en que su anhelo de libertad comenzó a materializarse. En una jornada histórica, ciudadanos del vecino país se dieron cita en la plazoleta del Banco Caja Agraria, detrás del Sombrerón, en el Centro Histórico, para festejar la noticia de la captura de Nicolás Maduro por parte de autoridades estadounidenses.

La movilización, que inició desde las 2:00 de la tarde de este sábado, transformó el dolor del exilio en un grito de esperanza. La jornada fue calificada como un éxito rotundo por las autoridades locales debido a su comportamiento ejemplar y total calma, permitiendo a los asistentes expresar el sentimiento de “suspiro de libertad” que los embarga tras años de espera.

Rafael Páez, reconocido líder de la comunidad venezolana en la capital de Bolívar y coordinador de Vente Venezuela, describió la felicidad desbordada de sus compatriotas al conocer la noticia, la cual calificó como un momento de orgullo nacional. Páez enfatizó que este suceso representa el inicio de una reconstrucción que esperaban con ansias para volver a ver a su patria florecer.

A este sentimiento se unió Rosaura Toro, una venezolana que trabaja como peluquera en la ciudad. Con la emoción a flor de piel, Rosaura relató que esta noticia es el motor para soñar con un retorno inmediato.

“Solo esperamos que la transición de poder se dé sin contratiempos para poder regresar a casa y reconstruir nuestras vidas en una Venezuela libre”, manifestó durante el encuentro.

Mientras el mundo sigue con atención los detalles de la operación internacional, en Cartagena los ciudadanos venezolanos ya sienten que el aire de libertad es una realidad. La jornada no solo fue una reacción a un hecho político, sino el reencuentro de una comunidad que hoy ve más cerca que nunca la posibilidad de cruzar la frontera de regreso hacia un país con mejores condiciones democráticas.

Por ahora, los líderes de la comunidad en La Heroica se mantienen en vigilia permanente, monitoreando el avance de la situación en Caracas y esperando que el proceso de transición hacia un nuevo gobierno se consolide en paz para el bienestar de sus familias.