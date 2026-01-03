Luis Javier Suárez está cerca de superar un impresionante récord de James Rodríguez en Europa

Luis Suárez inició el 2026 con el pie derecho, ya que apenas a tres días de comenzar el año logró marcar su primer gol. El delantero colombiano anotó el pasado viernes 2 de enero en el partido en el que el Sporting de Lisboa se enfrentó al Gil Vicente, correspondiente a la jornada 17 de la Liga de Portugal.

Arrancó el año siendo titular en el Sporting de Lisboa durante la visita al Estadio Cidade de Barcelos y volvió a confirmar su buen momento. El atacante colombiano fue uno de los hombres que más se destacó del partido y terminó siendo decisivo en el empate.

Justo antes del entre tiempo, el delantero samario recibió un balón enviado por Eduardo Quaresma, ganó el duelo en velocidad y dentro del área envió la pelota entre las piernas del arquero Andrew, marcando así el primer gol del encuentro.

A continuación el primer gol de Luis Suárez

Luis Suárez, cerca de superar a James Rodríguez

Los números de Luis Suárez siguen llamando la atención. El delantero colombiano ya superó los 100 goles en el fútbol europeo y quedó muy cerca de alcanzar a James Rodríguez.

Según informó el periodista Álvaro Hincapié, el goleador de la Selección Colombia registra actualmente 104 anotaciones en clubes del fútbol de Europa, cifra que lo ubica en el décimo lugar entre los colombianos con más tantos en el Viejo Continente.

Así las cosas, Suárez está a solo un gol de igualar a James Rodríguez, quien acumula 105 tantos y ocupa la novena posición de este listado. De mantener su buen momento con el Sporting de Lisboa, el samario podría superarlo en los próximos partidos.