Analista advirtió violación del derecho internacional en operación que permitió captura de Maduro

“No se trata de defender un régimen ilegítimo, sino de defender las normas del derecho internacional”, afirmó.

11:40

Nicolás Maduro. (Photo by Jesus Vargas/Getty Images)

En diálogo con La W, José Luis Ramírez, abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y especialista en relaciones internacionales, analizó la captura de Nicolás Maduro en la madrugada de este 3 de enero y advirtió de la violación del derecho internacional en la operación de Estados Unidos, aunque señaló que lo más probable es que no haya sanciones.

No sabemos si Maduro fue capturado por fuerzas de EE.UU. o se permitió que hubiera una infiltración y se diera la entrega. El régimen de Maduro era una dictadura y era ilegítimo, tiene graves cuestionamientos en materia de DD.HH”, sostuvo.

No obstante, resaltó que existen normas mínimas de derecho internacional que son de obligatorio cumplimiento. “Aquí se viola el artículo 2 de la carta de las Naciones Unidas”.

Por lo anterior, señaló que es probable que haya una reunión del Consejo de Seguridad de la OEA ante este ataque de Estados Unidos.

“No se trata de defender un régimen ilegítimo, sino de defender las normas del derecho internacional. Si eso no se hace, abrimos el camino a la ley de la selva y sienta un grave precedente”, afirmó.

¿Quién tomará el poder en Venezuela?

Ramírez dijo que no ve ni a Diosdado Cabello ni a Vladimir Padrino López con el poder ni la capacidad para negociar con EE.UU.

11:40

