Varias personas heridas deja accidente de un bus de Sotraurabá en Olaya, Antioqua

Un bus que cubría la ruta Sabanalarga - Medellín se volcó en Olaya, Antioquia. Foto: Cortesía.

Olaya, Antioquia

Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana de este viernes 2 de enero en el municipio de Olaya, Antioquia, luego de que un bus de la empresa Sotraurabá se saliera de la vía y terminara volcado.

El vehículo cubría la ruta Sabanalarga–Medellín cuando, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control en este tramo de la vía que comunica a la capital de Antioquia con el occidente del departamento.

De manera preliminar, las autoridades indican que de los 40 pasajeros que viajaban en el vehículo, 18 resultaron heridos de manera leve, quienes fueron trasladados a centros asistenciales en Sopetrán y Santa Fe de Antioquia.

Al lugar de la emergencia acudieron organismos de socorro, ambulancias y personal de tránsito, quienes brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a los heridos a centros asistenciales cercanos en otros municipios.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro