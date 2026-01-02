“Un congresista que se gana $32 millones no es bien remunerado”: senador Antonio Zabaraín

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para La W, los senadores Angélica Lozano, de Alianza Verde y Antonio Zabaraín, de Cambio Radical, se pronunciaron sobre la eliminación de la prima de $11 millones a congresistas, con lo cual el Gobierno busca reducir el gasto para el 2026.

La senadora Lozano aseguró que sí le gustó la decisión porque “llevamos casi diez años en esta lucha”, ya que han sido 18 los proyectos de este tipo, provenientes de todos los partidos, los que se han presentado en el Congreso.

“Si se logra, es una baja sensible personal, pero es algo de equidad: los congresistas no podemos ganar en la estratósfera mientras en la vida cotidiana la gente está en el rebusque y en la lucha con muy poquita plata. Bienvenida esa reducción de salario que hemos buscado por muchos medios”, sostuvo.

También explicó que la fórmula de ajuste de los congresistas está en la Constitución, pues ni siquiera es en una ley: “Cuando algo nace de decreto del Ejecutivo, otro decreto del Ejecutivo lo puede tumbar. Eso es lo que pasó ahorita: no es que antes no lo hubiéramos visto, primero ensayamos todo el artículo en la Constitución y ahorita lo que hizo Petro fue, por decreto, que todavía no ha salido, eliminar lo que nació por decreto en el 2013”.

En cuanto al senador Zabaraín, el congresista advirtió que no le gustó la decisión “por la forma en que se tomó”, pues la consideró “populista” y “electorera”.

“A mi manera de ver, eso es algo que se tenía que discutir y resolver en el Congreso, y que todos los congresistas nos pusiéramos de acuerdo para que se hiciera esa reducción, la cual no solo afecta a los congresistas, sino a todos los altos funcionarios del Estado”, advirtió, agregando que el decreto podría caerse porque son derechos adquiridos y estos “no se pueden vulnerar”.

“¿Le parece excesivo que un congresista, que tiene tanta responsabilidad, finalmente reciba un neto de 32 millones de pesos? Si eso le parece excesivo, busquemos cuánto se ganan los presidentes de Ecopetrol, de las fiduciarias y de Colpensiones, o muchos altos funcionarios del Estado que no son congresistas. (…) yo creo que un congresista que se gana 32 millones de pesos no es bien remunerado”, opinó.

¿Les gusta el incremento del salario mínimo 2026?

Para la senadora Angélica Lozano, sí le gusta para las dos y medio millones de personas que lo van a gozar, si bien le preocupa “para los once millones que ganan por debajo del mínimo y los efectos que pueda traer de inflación”.

Por su parte, al senador Antonio Zabaraín no le gustó este aumento, pues marca “la desconexión de muchas personas con la realidad del país y con lo que representa el salario mínimo” y “beneficia a muy pocas personas”.

En ese sentido, argumentó: “Va a generar de verdad un tsunami. Habrá un aumento irracional en el encarecimiento del costo de la vida, lo que se conoce como inflación. Aumento brusco de las tasas de interés. Habrá desempleo e informalidad, descalabro de las finanzas públicas y aumento del déficit comercial. Colombia terminará empobrecida, vamos rumbo a lo que hoy es Venezuela”.

Le puede interesar: MinHacienda confirmó que se eliminará prima de $11 millones a congresistas

No obstante, si bien reconoció que quisiera que “todo el mundo se ganara no dos, ni tres, sino cuatro o cinco millones de pesos”, también advirtió que él mismo ha sido “tradicionalmente un generador de empleo” y ha “beneficiado a mucha gente”.

“No es coherente lo que está aplicando el Gobierno, porque ese aumento no va a beneficiar a todos los trabajadores”, indicó.

Escuche esta entrevista en La W:

Play/Pause “Un congresista que se gana $32 millones no es bien remunerado”: senador Antonio Zabaraín 20:01 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: