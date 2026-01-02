Tolima registró una reducción de delitos del 29 % durante diciembre de 2025

Tolima

Un balance positivo dejó en el departamento del Tolima el ‘Plan Navidad con Propósito’, implementado por la Policía Nacional en el mes de diciembre de 2025. Según la institución, se evidenció una reducción del 29 % en el número de conductas delictivas, en comparación con diciembre de 2024.

La teniente coronel Diana Liner Rojas, comandante (e) del Departamento de Policía Tolima, indicó que en diciembre de 2025 se registraron 305 conductas delictivas en el departamento, mientras que en 2024 se registraron 429. Es decir, hubo 124 casos menos.

“Diciembre de 2025 registró la cifra más baja de los últimos cuatro años de lesiones personales, con 120 casos, y en hurtos, con 147 casos, reflejando el impacto positivo de las estrategias preventivas y operativas implementadas en todo el departamento del Tolima”, aseguró la oficial, quien precisó que las lesiones disminuyeron en un 25 %.

El despliegue del servicio de Policía también permitió alcanzar el registro más bajo del delito de extorsión, con ninguna denuncia para el mes de diciembre.

“Como parte de estas acciones, se realizaron 146 capturas, lo que equivale a un promedio de 4,7 personas capturadas cada día, y se incautaron más de 36 armas de fuego sin permiso, contribuyendo de forma directa a la prevención de hechos que ponen en riesgo la vida”, agregó la teniente coronel Rojas.

Sin embargo, la teniente coronel hizo un llamado a la celebración responsable, teniendo en cuenta que la intolerancia y las riñas siguen siendo el principal factor de violencia, al representar el 10 % de los homicidios registrados en estas fechas.

De otro lado, en el mes de diciembre se registró una reducción del 22 % en los casos de violencia intrafamiliar, lo que representa 23 casos menos. “Reiteramos el llamado a denunciar, a no guardar silencio y a romper los círculos de violencia, recordando que la protección de las mujeres es una responsabilidad colectiva que no admite indiferencia”, sentenció Rojas.