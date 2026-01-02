Secretario de Norte de Santander alerta colaboración “mínima” de Venezuela en crisis del Catatumbo

En entrevista con La W, el secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, se refirió a la situación de violencia en el Catatumbo por parte del ELN y las disidencias de las Farc, territorio en el que se han presentado ataques con drones, combates, y se avizora una nueva crisis humanitaria.

El alto funcionario departamental desmintió que las autoridades colombianas hayan abandonado la frontera como sugirió Nicolás Maduro. Al contrario, alertó que la colaboración desde Venezuela es “mínima”.

“Por parte de la gobernación se hicieron algunos acercamientos, un tema apertura en la parte económica y también en un intercambio de información. Pero realmente ese intercambio es mínimo, lo hay, no puedo decir que no, pero no es, digamos en profundidad, sino más por información”, señaló Quintero.

Por otra parte, y en relación con las medidas de contención de la crisis, el secretario Quintero detalló la llegada de una mayor presencia de fuerza pública en la zona del Catatumbo. Asimismo, expuso que el gobierno nacional no está cumpliendo oportunamente con la entrega de ayudas humanitarias.

“Precisamente en un consejo de seguridad que se hizo inicialmente el día 30 y posteriormente un puesto de mando unificado, la queja del alcalde, la queja del personero precisamente es que no son, digamos, muy ágiles con relación al apoyo, a la ayuda. Entonces no llega rápido lo que le estamos pidiendo al gobierno nacional y lo hizo el señor gobernador desde Norte de Santander precisamente fue enviar preliminarmente unos elementos mientras llegan las ayudas del gobierno nacional”, expuso.

Adicionalmente, indicó que los grupos armados no han querido permitir la formación de un corredor humanitario para atender heridos y poder garantizar la atención médica de la población.

Escuche la entrevista completa aquí: