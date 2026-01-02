Quejas en Cartagena por cierre temporal de sede administrativa de la EPS Familiar de Colombia

Usuarios de la EPS Familiar de Colombia en Cartagena manifestaron su indignación por el cierre de la sede administrativa de la entidad con motivo de las vacaciones de fin de año, una situación que —según denuncian— agravó un panorama ya complejo debido a la corta red de atención en la ciudad y a la excesiva tramitomanía para autorizar servicios médicos distintos a Urgencias.

La molestia se hizo más fuerte porque, aunque el 2 de enero es un día laboral, la sede permaneció cerrada como parte del receso de fin de año.

Para los afiliados, esta decisión implica retrasos de entre tres y cuatro días en la autorización de citas, procedimientos y medicamentos, tiempos que consideran inaceptables cuando se trata de atención médica.

El medio habló con un padre de familia, afiliado a la EPS, quien expresó su inconformidad por el impacto directo del cierre en la atención de su hija, una bebé de apenas tres meses. “Ya es tortuoso perder un día completo para autorizar una cita o un procedimiento. Ahora, que por cierre de fin de año no atiendan en un día hábil, retrasa varios días servicios médicos que mi hija necesita”, afirmó.

El testimonio también pone el foco en el exceso de papeleo. Según el usuario, por cada cita, procedimiento o atención es obligatorio presentar en físico historias clínicas, copia del documento de identidad y la remisión médica. “Es un trámite repetitivo, costoso y absurdo. Atenta contra el medio ambiente y contra los recursos de los afiliados, que tienen que imprimir una y otra vez los mismos documentos”, señaló.

Uno de los casos más sensibles mencionados es el del Palivizumab, medicamento fundamental para bebés con condiciones de riesgo. De acuerdo con la denuncia, el proceso exige un doble trámite: primero autorizarlo en la sede administrativa y luego desplazarse al dispensario para agendar su suministro. “Es increíble que un medicamento tan delicado tenga que pasar por dos procesos distintos, con filas y tiempos de espera, como si no se tratara de salud infantil”, agregó.

A estas quejas se suman otras inconformidades recurrentes: la limitada red de prestadores en Cartagena, largas filas, ausencia de canales digitales eficientes para autorizaciones, falta de información clara sobre horarios y cierres por recesos administrativos, y la inexistencia de planes de contingencia cuando la sede no presta atención al público.

La EPS Familiar de Colombia tuvo su origen en Sincelejo y actualmente cuenta con presencia en gran parte del país. Detrás de la entidad figuran el político liberal y ex candidato presidencial Héctor Olimpo Espinosa y la exdirectora de Comfasucre Erika Ahumada.

Los usuarios reclaman que, incluso en épocas de fin de año, se garantice la continuidad administrativa para no afectar la atención en salud. “No estamos pidiendo privilegios; estamos pidiendo un servicio digno y oportuno, especialmente cuando se trata de bebés y pacientes vulnerables”, concluyó el padre consultado.