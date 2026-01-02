Personería de Tunja hace un llamado a la Nueva EPS e IPS de la ciudad para que lleguen a acuerdos

Tunja

Luego de conocerse la suspensión en los servicios ambulatorios a los más de 500 mil afiliados de la Nueva EPS por parte del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, la Personería de la ciudad hace un llamado a la Entidad Promotora de Salud para encontrar una solución y evitar una crisis a sus usuarios.

El personero Nelson Andrés Villabona señaló que durante el 2025 de las más de 30.000 quejas que se tuvieron, más de la mitad tenían que ver con temas de salud, y de ellas, un gran porcentaje eran relacionadas con la Nueva EPS.

“Es bastante compleja la situación, como yo lo mencionaba en algunas ocasiones, más de la mitad de las más de 30.000 peticiones que tuvimos en 2025 en la Personería, fueron por el tema de la salud. Y dentro de las principales solicitudes que nos hacen, tienen que ver con la Nueva EPS, con la falta de entrega de medicamentos, citas que no se realizan y tratamientos que se aplazan, entre otras”, manifestó Villabona.

Para el personero municipal es importante que las directivas de la Nueva EPS y los gerentes de las IPS y hospitales lleguen a un acuerdo para evitar una crisis en la prestación de la salud de los usuarios afiliados a la Nueva EPS.

“Desde ese anuncio que nos hace el Hospital San Rafael, es preocupante. La Clínica de Los Andes no tenía contratos, de hecho, tenemos todavía pacientes que están en Los Andes pendientes de una remisión, que en ocasiones hasta para llevarlo a dos cuadras al Hospital San Rafael, termina siendo muy difícil o demorado, y ahora con este anuncio de suspensión de servicios ambulatorios a los pacientes de la nueva EPS, que además son miles y miles de pacientes que tenemos tanto en Tunja como en el departamento se hace aún más complejo. Nosotros vamos a seguir haciendo los acompañamientos, tramitando las acciones tanto preventivas como constitucionales, y pues invitando también a las directivas, tanto de la Nueva EPS como de las distintas EPS, para que se lleguen a unos acuerdos y que se garantice la atención de los usuarios, y que obviamente también haya unos compromisos de pago, tanto de las deudas, como el futuro que va a pasar”, agregó el personero.

Hay que señalar que tanto el Hospital Universitario San Rafael de Tunja, como el Centro de Regulación Integral de Boyacá (CRIB) dejaron de prestarle servicios ambulatorios a los más de 540.000 usuarios afiliados a la Nueva EPS desde este jueves 1 de enero de 2026.