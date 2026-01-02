Ocaña espera hasta 90 mil visitantes por los carnavales de inicio de año

Norte de Santander.

El municipio de Ocaña ya tiene todo listo para el inicio de sus carnavales culturales, una de las principales apuestas turísticas y económicas de esta zona de Norte de Santander para comenzar el año 2026.

Así lo confirmó Hugo Guerrero, secretario de Gobierno municipal, quien anunció una amplia programación que incluye desfiles, comparsas, actividades culturales, eventos familiares y conciertos gratuitos, además de la presentación de artistas nacionales y regionales.

Uno de los eventos centrales será el concierto de Carlos Vives, el cual, según las autoridades, ha generado un importante flujo de turistas hacia la provincia.

“Esperamos recibir entre 80 mil y 90 mil visitantes durante el fin de año y el inicio de los carnavales, lo que representa una dinámica muy positiva para la economía local”, indicó Guerrero.

En materia de seguridad, la administración municipal anunció el refuerzo del pie de fuerza con la llegada de 150 uniformados adicionales, quienes estarán desplegados especialmente en la Zona Cero, los conciertos y los desfiles.

“Desde noviembre estructuramos el Plan Navidad y hoy contamos con un refuerzo exclusivo para garantizar tranquilidad y seguridad durante todas las festividades”, señaló el funcionario.

Las autoridades también reportaron un impacto económico positivo, especialmente en el sector hotelero, que ya registra una ocupación superior al 90 %, así como beneficios para los sectores gastronómico, transporte, comercio y turismo religioso.

“Toda la comunidad ocañera se verá beneficiada con esta dinámica, estamos apuntándole al fortalecimiento de la economía local”, agregó el secretario de Gobierno.

Finalmente, desde la Alcaldía hicieron un llamado a propios y visitantes a disfrutar de las festividades con responsabilidad, respetar las normas de convivencia y las restricciones establecidas en la Zona Cero, con el fin de garantizar un desarrollo seguro y familiar de los carnavales.