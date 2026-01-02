Medellín

La policía encontró dos cuerpos embolsados en la vía Machado del municipio de Bello, Antioquia

Los cuerpos que tenían signos de violencia aún no se han identificado.

FOTO DE REFERENCIA CORTESÍA

Bello- Antioquia

En un sector cerca de la cárcel Bellavista fueron hallados por la comunidad dos cuerpos sin vida, de los cuales aún no se establece su identidad. Por lo que fueron trasladados a Medicina Legal, donde se adelantan esas labores.

Según el reporte de las autoridades, la comunidad fue la que alertó a las patrullas de la policía sobre la ubicación de dos cadáveres en la vía Machado, en zona rural del municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá. Cuando los uniformados llegaron al lugar señalado, encontraron los cuerpos envueltos en bolsas plásticas y en sábanas.

Por ahora, la policía manifiesta que no se han identificado los cuerpos que tienen signos de violencia. La investigación de este doble crimen, el primero del 2026 en el Valle de Aburrá, ya comenzó, pero en la zona no se ubicaron testigos ni cámaras de seguridad que den una señal de quiénes dejaron abandonados estos cuerpos en el lugar.

