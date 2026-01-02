“Hay una hambruna muy fuerte en el Catatumbo”: organizaciones sociales

Catatumbo

Los enfrentamientos entre disidencias del frente 33 de las Farc y el Eln en estos corregimientos del Catatumbo no han permitido el ingreso de vehículos con víveres a los mercados locales, ni que los pobladores puedan desarrollar sus actividades laborales, lo que estaría provocando que algunas familias no puedan acceder a productos de la canasta básica.

“La situación económica está muy fuerte, hay una hambruna muy fuerte. Hay corregimientos como Pacheli donde hay familias que están comiendo solo una vez al día y no tienen nada para echar al plato; igualmente, en el corregimiento de La Gabarra, en este momento hay muchas personas que están pasando hambre”, aseguró Carmen García, presidenta de la Asociación Madres del Catatumbo.

“No entiendo qué se pelean estos dos grupos si ya no se está produciendo ni la hoja de coca y lo poco que se come allá y se cultiva ya lo han acabado, por la situación que se ha vivido”, añadió García.

Aunque recientemente la Gobernación envió varios vehículos cargados con ayudas humanitarias, se advierte que, de continuar la confrontación, estas no serían suficientes.