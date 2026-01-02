Gobierno defiende aumento de la UPC y dice que alcanza para cubrir todo el plan de beneficios

El viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, afirmó en los micrófonos de La W que el incremento decretado para la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en 2026 es suficiente para garantizar el plan de beneficios en salud de los usuarios del sistema, según los cálculos realizados por el Ministerio de Salud.

Martínez explicó que el aumento debe trasladarse obligatoriamente a los contratos entre las EPS y los prestadores de servicios de salud, como hospitales, clínicas y proveedores de medicamentos, tal como lo establece la normatividad vigente. Para ello, señaló que el Gobierno ya expidió una circular el 31 de diciembre y que la Superintendencia Nacional de Salud mantiene una revisión permanente del nivel de contratación.

Adicionalmente, indicó que el sistema contará con un nuevo instrumento de seguimiento: el Sistema de Información Financiero Asistencial (SIFA), en el que las EPS están cargando los contratos con prestadores, lo que permitirá verificar si el incremento de la UPC se está reflejando efectivamente en la prestación de los servicios.

Frente a las críticas de gremios y EPS que esperaban un aumento cercano al 15 % en el régimen contributivo, el viceministro sostuvo que el cálculo de la UPC es un ejercicio técnico. Explicó que se basa en la información de consumo y costos reportada por las propias EPS, la cual es depurada por el Ministerio y contrastada con otras bases de datos, en cumplimiento de instrucciones de la Corte Constitucional, debido a inconsistencias detectadas.

En ese proceso de depuración, señaló que se han identificado facturaciones por servicios a personas fallecidas y sobrecostos en medicamentos por encima de los precios máximos de venta. A estos análisis se suman ponderadores por edad, zona de residencia y proyecciones de inflación, así como cálculos actuariales de consumo en salud.

Martínez detalló que para 2026 la UPC se incrementa 16,5 % en el régimen subsidiado y 9,03 % en el contributivo, con el objetivo de avanzar en la equiparación de recursos entre ambos regímenes, en línea con una orden de la Corte Constitucional. El aumento global es de 12,94 %, lo que representa la entrega de más de 101 billones de pesos al sistema, con 11,6 billones adicionales frente al año anterior.

Sobre la decisión de no ajustar la UPC de años anteriores, pese a la solicitud de la Corte, el viceministro explicó que durante 2025 se realizaron mesas de trabajo con los actores del sector, pero no se logró un acuerdo. Añadió que estudios retrospectivos muestran que entre 2019 y 2024 las EPS no ejecutaron la totalidad de los recursos recibidos, lo que, según el Gobierno, indica que la UPC fue suficiente y que no existe sustento técnico para un reconocimiento retroactivo.

Finalmente, señaló que el Gobierno ya informó esta posición a la Corte Constitucional, que se encuentra evaluando el tema y podría pronunciarse en febrero. Martínez advirtió que incrementar recursos sin respaldo técnico no es viable y expresó preocupación por presiones de algunos gremios que, según dijo, podrían inducir a error a las autoridades.

