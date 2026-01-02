Evite abusos en Cartagena: claves para contratar servicios turísticos seguros esta temporada

Con más 40.000 personas que llenaron el Centro Histórico en medio de 300 eventos durante la celebración de fin de año y bienvenida al 2026, Cartagena demostró que afronta su temporada turística más importante, con la proyección de 1.6 millones de visitantes hasta las dos primeras semanas del presente mes de enero.

Es por ello que, sumado a la reciente inauguración del Centro de Atención al Turista (CAT) del renovado Parque Centenario, dotado con tecnología de punta y personal disponible en horario de atención de 10:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, la Alcaldía Mayor de Cartagena recuerda las recomendaciones, canales y herramientas disponibles para la recepción de quejas o denuncias.

Cabe resaltar que, en materia de seguridad, la ciudad se ha preparado para su temporada turística más importante con 38 cámaras nuevas, a través de Distriseguiridad, disponibles en puntos estratégicos del Centro Histórico, La Matuna y Getsemaní que jamás habían dispuesto de dichas herramientas tecnológicas. Todo, con el acompañamiento permanente de la Policía Metropolitana y la Secretaría del Interior, bajo las directrices del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz.

Tenga en cuenta que, para disfrutar de la ciudad y sus hermosas islas, solo contrate personal y servicios autorizados, con zarpe desde el Muelle de La Bodeguita. Siempre exija el uso de chalecos, que se garantice la capacidad máxima de las embarcaciones, lo cual es verificado de manera previa por el personal de Guardacostas y demás autoridades presentes en el muelle más importante de la ciudad.

En caso de emergencias, en medio de los recorridos de las embarcaciones, no dude en comunicarse con la línea de Guardacostas: 146. Tenga en cuenta que el horario de zarpe desde el Muelle de La Bodeguita es de 7:00 am y retorno a las 3:00 pm, por lo que hacerlo de manera irregular, fuera de ese período, puede representar riesgos en materia de seguridad.

Herramientas tecnológicas a su disposición

Para inquietudes, quejas y denuncias, la Alcaldía Mayor de Cartagena tiene habilitados los siguientes canales, además del Centro de Atención al Turista (CAT) en el Parque Centenario:

-Civik de Titán Chat: Consulta información sobre la ciudad y reporta incidentes durante tu estancia, a través de la línea de WhatsApp: +57 304251127.

-Visit Cartagena: Plataforma disponible con información de interés. Planifica recorridos, aclara dudas e inquietudes.

-Habla con Cata: Aclara las dudas que tengas y disfruta de Cartagena con la mejor guía a tu lado. Una herramienta de Visit Cartagena.

-Alerta Rosa: Permite reportar y activar alertas sobre niños, niñas, jóvenes y mujeres desaparecidas, a través de la línea de WhatsApp: +57 3233190810

Otras líneas telefónicas de interés:

Policía Nacional: 123

Bomberos: 119

Cruz Roja: 132

Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUED): 125

Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT): 133

Guardacostas: 146

Dimar: +57 (311) 531 0028