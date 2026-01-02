6AM W6AM W

“Es responsable ajustar la tarifa para garantizar la operación”: gerente (e) de TransMilenio

El gerente (e) de TransMilenio aseguró que si no hubiera colados, no sería necesario incrementar el valor del pasaje.

11:56

TransMilenio. Foto: Getty Images.

Bogotá

En diálogo con La W, Pedro Mauricio Gutiérrez, gerente encargado de TransMilenio, confirmó que el aumento que esperan hacer en el valor del pasaje es del 10,9%, lo que se traducen en un total de $3.550 para el 2026.

“Los costos operativos del sistema se ajustan directamente con variables macroeconómicas: IPC, precio de combustibles, inflación, salario mínimo. Por eso, es responsable ajustar la tarifa del sistema para garantizar la operación”, afirmó.

Destacó que son 35.000 empleos directos e indirectos los que están ligados a TransMilenio y a todos se les pagan sus prestaciones de ley, por eso defenfió el ajuste de la tarifa tras el alza del salario mínimo.

Sube la tarifa, ¿mejora el servicio?

Trabajamos con las autoridades para mitigar este fenómeno. La cultura de los bogotanos no va a cambiar de la noche a la mañana, pero hay que iniciar”, indicó, refiriéndose a los robos dentro del sistema y a los colados.

Incluso, mencionó que “si no hubiera colados, no sería necesario ajustar la tarifa en esa proporción”.

Escuche la entrevista completa aquí:

11:56

