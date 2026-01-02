El Terminal de Transportes de Ibagué proyecta una movilización masiva de más de 440 mil pasajeros

Ibagué

El Terminal de Transportes de Ibagué ha puesto en marcha un robusto plan operativo para la temporada de fin de año y comienzos de 2026. Según informó Diego Bonilla, director operativo de la entidad, entre el 7 de diciembre y el 15 de enero se proyecta la movilización de aproximadamente 444.000 pasajeros en un total estimado de 32.500 vehículos.

De acuerdo con Bonilla, las cifras reflejan un flujo considerable: solo durante la semana de Navidad se registraron 76.000 viajeros. Para la actual semana de fin de año, comprendida entre el 29 de diciembre y el 4 de enero, se estima que 90.000 personas saldrán de la capital tolimense hacia diversos destinos del país, en poco más de 6.000 vehículos.

En cuanto a las preferencias de viaje para el inicio del nuevo año, los destinos más demandados incluyen el suroccidente colombiano, con Cali y el Eje Cafetero a la cabeza, así como las poblaciones de Prado y Purificación en el departamento del Tolima. A nivel regional, Girardot destaca como el destino con mayor acogida. Se prevé que en enero el flujo se invierta, siendo Bogotá el destino con mayor volumen de pasajeros debido al retorno de los vacacionistas.

En materia de seguridad operativa, se cuenta con más de 47 personas encargadas de la vigilancia privada durante las 24 horas, apoyadas por un sistema de circuito cerrado de televisión y una estación de Policía. Además, se realizan rigurosos controles a los conductores de las empresas transportadoras, quienes deben someterse a pruebas de alcoholimetría y exámenes aleatorios de fatiga, con el fin de garantizar la seguridad en las vías.

Finalmente, Bonilla hizo un llamado a la ciudadanía para que adquiera sus tiquetes única y exclusivamente en las taquillas oficiales del terminal. Se recomienda enfáticamente no aceptar ofertas de personas externas o inescrupulosas que prometen agilizar los viajes, ya que solo las empresas legalmente constituidas pueden garantizar la salida y el arribo seguro a los distintos destinos.