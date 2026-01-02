Día Internacional del Policía destaca el honor y la vocación de servicio en Bolívar

Hoy por Hoy Cartagena

Hoy, en el Día Internacional del Policía, rendimos un sentido homenaje a los hombres y mujeres que han hecho de la valentía, la disciplina y el servicio un propósito de vida. Cada policía, desde su rol y especialidad, representa el compromiso diario de proteger la vida, garantizar la convivencia y acompañar a las comunidades en los momentos más importantes.

Ser policía es más que portar un uniforme: es vocación, es estar presente cuando más se necesita, es trabajar incansablemente día y noche, muchas veces lejos de casa, con la firme convicción de servir a los demás. Es actuar con integridad, respeto y cercanía, construyendo confianza y esperanza en cada barrio, vereda y carretera del país.

En esta fecha especial, el teniente coronel John Edwar Correal Cabezas, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la labor de cada uniformado y manifestó: “Hoy exaltamos el compromiso, la valentía y la vocación de servicio de nuestros policías, quienes con sacrificio y amor por Colombia trabajan a diario por la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de nuestras comunidades. Ser policía es servir con el corazón y actuar siempre con honor”.

En esta conmemoración, reconocemos el esfuerzo silencioso de quienes patrullan las calles, previenen el delito, orientan a la ciudadanía, protegen a la niñez, apoyan a las víctimas y enfrentan los riesgos con coraje y profesionalismo. Su labor es fundamental para la paz, la seguridad y el bienestar de todos.

A cada policía: gracias por su entrega, su sacrificio y su amor por Colombia. Hoy celebramos su trabajo, honramos su servicio y reafirmamos nuestro respeto y gratitud por quienes, con orgullo, han elegido proteger y servir.

