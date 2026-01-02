Denuncian medicamentos hasta 600% más caros en Norte de Santander

Norte de Santander.

Una grave denuncia sobre el aumento desmedido en los precios de los medicamentos hizo Aristídes Hernández, presidente de Asintrasersaludnorte, al advertir que usuarios estarían pagando valores hasta seis veces superiores por fármacos esenciales en Norte de Santander.

Según Hernández, la situación se agravó desde este 1 de enero, cuando Nueva EPS quedó sin gestor farmacéutico en el departamento.

Aunque la EPS activó un plan de contingencia en otras regiones del país, este no incluye a Norte de Santander.

“Revisando los listados, no vemos un plan de contingencia para el departamento y no entendemos cómo va a solucionar Nueva EPS el problema de la entrega de medicamentos”, afirmó en Caracol Radio.

Ante la falta de suministro regular, los usuarios se han visto obligados a comprar los medicamentos por su cuenta, enfrentándose a precios elevados.

“Hicimos el ejercicio y encontramos medicamentos que valen 21.100 pesos y los están vendiendo en 130.000 o 140.000 pesos. Estamos hablando de incrementos por encima del 600%”, denunció Hernández.

El dirigente señaló que este escenario resulta aún más preocupante si se tiene en cuenta que recientemente se autorizó un aumento superior al 16% en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), recursos que debían garantizar el acceso a medicamentos y mejorar la prestación del servicio.

“Hoy hay más recursos, pero los usuarios siguen desprotegidos y sin quién les entregue los medicamentos”, sostuvo.

Hernández cuestionó además la falta de control por parte de las autoridades locales y departamentales.

“No hay vigilancia real sobre los precios. Las farmacias se están aprovechando de la necesidad de la gente y nadie hace control”, aseguró.

Finalmente, advirtió que mientras no se restablezca un gestor farmacéutico y no exista un plan de contingencia para el departamento, la carga económica seguirá recayendo sobre los usuarios.

“La gente está dejando de gastar en lo básico para poder comprar medicamentos. Esta es una situación muy grave”, concluyó.