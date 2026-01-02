Cúcuta cerró 2025 con reducción en hurtos y alza en homicidios

Norte de Santander.

El balance de seguridad ciudadana del año 2025 en Cúcuta dejó resultados contrastantes. Aunque la mayoría de los delitos de alto impacto registraron reducciones en el área metropolitana, el homicidio y la violencia sexual contra las mujeres cerraron el año con cifras en aumento, según lo dio a conocer la Policía Metropolitana de Cúcuta.

“En seguridad ciudadana tenemos dos lecturas: la primera es que se ganaron prácticamente todos los delitos, como el hurto a personas, a comercio, a motocicletas y a vehículos; pero lastimosamente tuvimos falla en dos delitos, el homicidio y la violencia sexual contra las mujeres”, afirmó el coronel Libardo Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta a Caracol Radio.

De acuerdo con el balance oficial, Cúcuta pasó de 291 a 332 homicidios en 2025, lo que representa un aumento del 14%.

No obstante, el coronel señaló que la violencia homicida está directamente relacionada con dinámicas regionales.

“Lo que pasa en el Catatumbo se siente acá en la ciudad. Esa confrontación, de alguna u otra manera, se trasladó también a Cúcuta”, explicó.

En contraste, los delitos que más afectan la percepción de seguridad de la ciudadanía registraron disminuciones importantes.

El hurto a comercio bajó un 46%, el hurto a residencias un 25%, el hurto a personas un 12% y el hurto a automotores un 18%, resultados que, según la Policía, reflejan una mayor presencia y operatividad en las calles.

Frente a la violencia sexual, el comandante destacó que el incremento está asociado a un mayor número de denuncias.

“La mujer hoy denuncia cada vez que los hombres abusan de ellas y eso es positivo, porque nos permite reaccionar y adelantar las investigaciones a través de nuestra seccional de protección”, señaló Ojeda.

El oficial indicó que, pese al aumento en homicidios, se lograron avances en esclarecimiento e incautaciones.

“Capturamos 110 personas por el delito de homicidio y fortalecimos el trabajo de inteligencia y Policía Judicial para desarticular esas organizaciones criminales”, sostuvo.

Finalmente, el coronel aseguró que para 2026 la prioridad será contener la violencia letal en la ciudad.

“Vamos a seguir fortaleciendo la inteligencia, la Policía Judicial y la ofensiva contra las estructuras criminales que están generando violencia en Cúcuta”, concluyó.