Conozca los eventos de la Agenda Cultural 2026 que tendrá Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), presentó la Agenda Cultural 2026, una programación amplia y continua que confirma que la ciudad contará con actividades culturales durante todo el año, fortaleciendo el acceso a las artes, el patrimonio y la formación artística en distintos territorios del Distrito.

Enero

La agenda inicia con la Feria de Artesanías FAREX, del 3 al 12 de enero y el Cartagena Festival de Música del 4 al 12 de enero; posteriormente, Cartagena da la bienvenida a la tradición con las Fiestas de la Candelaria, del 24 de enero al 2 de febrero; el Festival del Frito Cartagenero, del 24 de enero al 2 de febrero; y el Hay Festival, del 30 de enero al 2 de febrero. Durante todo el año se desarrollará la Agenda Cultural del Banco de la República, la programación de la Red Distrital de Museos, la Red de bibliotecas del IPCC, las actividades de extensión bibliotecaria y las Salas Concertadas.

Febrero

Continúan las Fiestas de la Candelaria, el Festival del Frito Cartagenero y el Hay Festival hasta el 2 de febrero. El 1 y 2 de febrero se realizará el Festival de la Cumbia y el último domingo del mes tendrá lugar la Ruta Patrimonial con entrada libre. Entre el 25 y el 27 de febrero, Cartagena participará en ANATO.

Marzo

Del 3 al 13 de marzo se desarrollará el Festival ConCuerda. Durante este mes también se dará inicio a la circulación de artistas locales beneficiarios de convocatorias del IPCC. Durante este mes, la ciudad vivirá el turismo religioso y cultural durante la Semana Santa con el Festival del Dulce y Festival de Música Sacra del 29 de marzo al 5 de abril. Se celebrará el Día Mundial del Artesano el 19 de marzo al igual que el Día mundial del Teatro el viernes 27 de marzo.

“La agenda cultural 2026 demuestra la apuesta por crear oportunidades para artistas, gestores y comunidades durante todo el año. Cartagena es una ciudad que no duerme y que celebra sus manifestaciones culturales, su identidad y su patrimonio durante los 365 días del año, ubicando a la cultura como eje central de la agenda anual”, afirmó Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC.

Abril

Del 6 al 10 de abril se celebrará el Encuentro Nacional de Comisiones Fílmicas. El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias – FICC tendrá lugar del 14 al 19 de abril. El Titirifestival Cartagena iniciará en este mes al igual que la Temporada de Teatro y Títeres. Durante el mes también se realizarán salones y exposiciones artísticas distritales. El mes cierra con el día internacional de la danza el 29 de abril.

Mayo

El Festival Mundial de Salsa y Bolero se llevará a cabo en mayo al igual que el Festival de Arte Femenino. El Festival Folclórico “Colombia Canta” tendrá lugar del 29 al 31 de mayo. Este, el mes de los museos, tendrá su conmemoración principal el 18 de mayo, Día Internacional de los Museos. El 21 de mayo se conmemorará el Día de la Afrocolombianidad. Durante este mes continúan los procesos de formación artística y cultural del IPCC

Junio

El 1 de junio se celebrará el cumpleaños de Cartagena. El 24 de junio se conmemorará la Noche de San Juan.

Julio

El 14 de julio se desarrollará la Agenda Cultural de la Alianza Francesa. El Festival Internacional de Poesía se realizará del 9 de julio al 5 de noviembre. Durante el mes se llevarán a cabo activaciones culturales en plazas y espacios públicos.

Agosto

Del 20 al 22 de agosto se celebrará el Festival Música y Danza del Mundo. El Parlamento Internacional de Escritores se realizará del 28 al 31 de agosto. El 13 de agosto se conmemorará el Día de la Champeta.

Septiembre

En el mes de septiembre, Mes del Patrimonio y del Turismo, se desarrollarán el Encuentro de la Red de Museos, el Festival Voces del Jazz, el Festival Arte Universitario ASCUN y el Festival de Guitarras. El cierre del mes será con el Día del Artista Plástico el 21 de septiembre.

Octubre

Del 6 al 10 de octubre se realizarán las Clínicas Instrumentales de UNIBAC. Los preludios de las Fiestas de Independencia se desarrollarán de la siguiente manera: el 2 de octubre el Preludio Universitario, el 9 de octubre el Primer Preludio, el 16 de octubre el Segundo Preludio y el 23 de octubre el Tercer Preludio; el viernes 30 será la Noche de Candela y Jolgorio de Tambores.

Noviembre

El 1 de noviembre se celebrará Ángeles Somos. Durante el mes se desarrollará el Festival Regional de Gaitas, del 1 al 4 de noviembre. El 6 de noviembre se realizará el Cabildo de la Escuela Normal Superior y el Cabildo Vivo Itmina Fanti en Bocachica. El 7 de noviembre se llevarán a cabo el Desfile en Traje de Baño del Reinado Popular de Independencia y el Festival Jorge García Usta. En este mes también se celebrará el Desfile de Independencia y Diversidad y el Primer Preludio del Magisterio.

Las Fiestas de Independencia se celebrarán del 11 al 16 de noviembre. El 11 de noviembre se desarrollarán la Sesión Solemne del Acta de Independencia, la Ofrenda Floral, el Desfile en honor a los Héroes y la Serenata del 11 de Noviembre. El Gran Desfile de Independencia se realizará el 12 de noviembre. El Festival Náutico y el Bololó del Arsenal tendrán lugar los días 13 y 14. El Cabildo de Getsemaní se realizará el 14 de noviembre y la Velada de Elección y Coronación será el 15 de noviembre. El mes cierra con el Día del Músico el 22 de noviembre.

Diciembre

En diciembre se realizará el encendido de la Super Navidad con una gran puesta en escena artística que se sumará al Mercadito Navideño y Vive tu Plaza en la Plaza de los Coches y las Novenas Navideñas en toda la ciudad; el Festival del Pastel Cartagenero se realizará del 17 al 26 de diciembre. Cerrando la programación de diciembre estará la entrega de reconocimientos a los hacedores de fiestas.

Por su parte, el alcalde Dumek Turbay señaló que “esta agenda con más 200 eventos refleja una ciudad que cree en su talento y en sus tradiciones, y que entiende la cultura como un motor de desarrollo social y económico”.